Dražší než v Praze. Proti ceně parkovného ve Svitavách vznikla petice

Aleně Zoika k běžným starostem o rodinu přibyla nedávno ještě jedna povinnost. Jako obyvatelka náměstí po příjezdu z práce nezajíždí k domu, ale jezdí přilehlými ulicemi k náměstí a hledá volné parkovací místo.

Každý pracovní den v pět hodin odpoledne se k autu vrací, aby ho přeparkovala před dům. V sedm ráno do něj nasedne a jede do práce. To všechno proto, aby nemusela i jako rezident platit osmitisícový roční poplatek za parkovací kartu. A není sama.

Nesouhlas s novým parkovacím systémem se rozhodli lidé z náměstí vyjádřit peticí.

„Svitavské náměstí není žádnou VIP adresou. Sousední Litomyšl chce po rezidentech za jedno auto na náměstí 600 korun za rok. Osm tisíc korun nechtějí po lidech s trvalým pobytem ani v centrech největších měst. My máme tři auta. To máte 24 tisíc jenom za to, že na náměstí vjedete a zaparkujete,“ uvedla Alena Zoika.

Táňa Mikulková provozuje na náměstí prodejnu s dámským a pánským ošacením spolu se soláriem. Mnohem víc musí při zásobování obchodu hlídat hodinky, aby náhodou nepřetáhla půlhodinové stání zdarma, jinak by ji automatické kamery vyhodnotily jako neplatiče a dostala by pokutu.

„Nejenže nás zničil covid, ale ještě nám radnice podkopává nohy tím, že náměstí zpoplatnila takto nesmyslně vysokou částkou, která nikomu negarantuje ani vyhrazené parkovací místo,“ přidává se Táňa Mikulková.

Na Malé Straně platí 1 200 korun ročně, ve Svitavách osm tisíc

Osmitisícový roční paušál za každé auto je v rámci republiky skutečně výjimečný. Například na Malé Straně v Praze sice platí v 1. cenovém pásmu roční paušál 36 tisíc, ovšem kdo má v místě trvalý pobyt, zaplatí za první vozidlo pouhých 1 200 korun ročně.

Že jsou ceny na Svitavy přestřelené, dokládá i fakt, že roční parkovací kartu si od cenových změn schválených na konci roku 2021 pořídili z tří set rezidentů na náměstí čtyři lidé. Přitom předchozí ceník byl mnohem smířlivější. Za roční parkování si město účtovalo dva tisíce korun, podnikatelům o tisícovku víc.

Vedení svitavské radnice už předloni výrazné navýšení parkovného odůvodňovalo zklidněním dopravy v historickém centru a omezením velkého množství soukromých i služebních aut u domů, které jejich majitelé přeměnili na nájemní bydlení. Bylo zcela normální, že před úzkým měšťanským domem místo dvou aut stálo v jeho širokém okolí až deset vozidel.

„Lidé ráno najíždějí do obchodů, za lékaři, a nemají kde nechat vozidlo kvůli trvale zaparkovaným autům. Většina domů na náměstí má možnost parkování vozidel v zadním traktu. Někteří majitelé domů si budou muset přehodnotit, jestli budou mít za domy bazény, nebo tam postaví auta,“ řekl před zavedením změn starosta Svitav David Šimek.

Město se ale podle odpůrců mělo před uvedením změn s lidmi více bavit. „Povinnosti platit parkovné se nezříkáme, ale pojďme se bavit rozumně. A ne, jak to město vymyslelo. Prostě nás postavili před hotovou věc. Třeba ulice T. G. Masaryka je zahrazena, ale platí na ní stejná pravidla jako na náměstí,“ řekla Táňa Mikulková.

Problém hlavně pro nájemní byty

Že je systém nedomyšlený, přiznal nepřímo i starosta Šimek, když na sociálních sítích vyzval veřejnost k předložení návrhů. Kromě slevy na první automobil pro člověka s trvalým pobytem na náměstí se otvírá například možnost, zda z nového systému parkování nevyjmout boční ulice, které náměstí obklopují. Vybalancovat nový ceník tak bude komplikované hlavně vůči lidem obývající nájemní byty.

Nový mírnější ceník předložil radním i bývalý zastupitel Miroslav Sedlák, který navrhl bezodkladné projednání změn a pozastavení platnosti aktuálního ceníku od 1. března. „Vytlačit lidi mimo náměstí není řešením. Řidiči nemají možnost zaparkovat ve špičkách ani na okolních parkovištích mimo náměstí,“ řekl Sedlák, který místo 8 tisíc navrhuje roční parkovací kartu v hodnotě 1500 korun, na druhé a další vozidlo 2500 korun. Podnikatelé by zaplatili tisícovku navíc.

Rada se však jeho návrhem na posledním jednání nezabývala, neboť nové nařízení by muselo nejméně 15 dní viset na úřední desce.

„Rada města tento návrh přijala jako jeden z podnětů, kterým se bude na začátku března zabývat dopravní komise,“ řekl starosta. Petici mají lidé možnost podepsat do konce února.