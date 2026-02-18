Už na podzim bylo jasné, že na jediné technické škole ve Svitavách bude něco jinak. Školu s osmdesátiletou tradicí zdobí již několik týdnů nová nablýskaná brána s trojicí ozubených kol a novým názvem Střední škola technická Svitavy.
„Chtěla jsem, aby mladým lidem zněla škola atraktivněji a víc odpovídala unikátní skladbě maturitních oborů, které můžeme žákům základních škol nabídnout,“ říká ředitelka Střední technické školy Svitavy Alice Štrajtová Štefková, která v roce 2024 zvítězila v konkurzu na místo ředitele.
Škola sice disponuje nejlépe vybavenými dílnami, kde nechybí CNC stroje, vstřikovací lisy, soustruhy, gravírovací či moderní elektroerozivní stroje. Chybí jí však žáci, kteří míří jinam.
V současné době má ve dvou maturitních a čtyřech učebních oborech 210 studentů. Do prvních ročníků by škola potřebovala nabrat 60 až 70 žáků. Zájem o technické obory v posledních letech podle ředitelky výrazně klesl.
Nabídka oborů
Čtyřleté maturitní obory
Tříleté učební obory
„Přitom naši absolventi, o které je ze strany firem enormní zájem, nacházejí velmi dobře placenou práci. Aktuálně k nám žáci podali na příští školní rok zhruba 100 přihlášek, ale my bychom jich potřebovali klidně jednou tolik. Hodně se taktizuje a u řady přihlášek není naše škola na prvním místě jako priorita. I rodiče dělají chybu, když všechny tři přihlášky dají k nám, ale na první dvě místa dají učební obor a na třetí ten maturitní. Přitom by to měli udělat přesně obráceně,“ říká.
Aktuálně je největší zájem o učební obor instalatér, naopak v souvislosti s nejistotou v automobilovém průmyslu v posledních letech opadl zájem o obor mechanik plastikářských strojů, kde je v prvním ročníku pouze 19 žáků. Aby škola i s ohledem na vývoj demografickou křivku přežila, nezůstává jen u nového názvu školy. K vystudovaným mechanikům, seřizovačům, programátorům CNC strojů mají za pár let přibýt letečtí mechanici.
Nový obor propaguje ultralight
Od příštího školního roku se totiž zájemci z řad studentů mohou vzdělávat v učebním oboru strojní mechanik – opravář letadel. Propagaci oboru už dnes dělá v areálu školy vyřazený ultralight, který na své finální umístění teprve čeká.
„Nový obor jsem měla ve své koncepci a vznikl rozdělením stávajícího oboru strojní mechanik s kapacitou 24 míst, která byla rozdělena na polovinu. Zatím máme šest přihlášených a já doufám, že do pátku, kdy končí podávání přihlášek na střední školy, se ještě nějaké objeví,“ přála by si Alice Štrajtová Štefková.
Obor je určen především zájemcům o letadla a létání. Žáci poznají hlavní části, systémů a agregátů letadel, jejich specifika a funkce. Odborní školitelé je také seznámí se základy servisních prací, údržby letadel, prohlídek a s legislativou s tím spojenou. Studenti se také dozvědí něco o aerodynamice a mechanice letu a seznámí se základními pojmy řízení letadla. Velkou devizou je stejně jako u jiných oborů svářecí kurz.
Na Svitavsku jde již o druhý letecký obor. Od roku 2019 moravskotřebovské gymnázium nabízí studentům vzdělávání v leteckém lyceu. „Spolupráce se svitavskou školou se vyloženě nabízí. Je skvěle vybavena a v oblasti údržby letadel je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uvítal by nové posily předseda Aeroklubu Moravská Třebová Pavel Řeřicha.
Absolventi oboru pak mají nakročeno k tomu, že najdou uplatnění jak u výrobců, tak provozovatelů letecké techniky. A technické školy se nemusejí bát ani dívky. Sama ředitelka jde jako absolventka maturitního oboru mechanik seřizovač, která poté absolvovala pedagogickou fakultu, příkladem.