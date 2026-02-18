Škola změnila název a přidala obor. Hlásit se teď mohou i budoucí opraváři letadel

  15:58
Svitavská technická škola má moderní dílny plné CNC strojů a vstřikovacích lisů. Přesto zůstávají některé lavice prázdné. Do budovy, kterou místní stále znají jako „tosácké učiliště“, letos nastoupilo jen 210 studentů z celkové kapacity 350. Škola teď mění název a sází na nový letecký obor.
Prakticky všichni absolventi nacházejí zaměstnání ihned po dokončení studia....
Dalších 5 fotografií v galerii

Prakticky všichni absolventi nacházejí zaměstnání ihned po dokončení studia. (18. února 2026) | foto: Radek Latislav, MF DNES

Už na podzim bylo jasné, že na jediné technické škole ve Svitavách bude něco jinak. Školu s osmdesátiletou tradicí zdobí již několik týdnů nová nablýskaná brána s trojicí ozubených kol a novým názvem Střední škola technická Svitavy.

„Chtěla jsem, aby mladým lidem zněla škola atraktivněji a víc odpovídala unikátní skladbě maturitních oborů, které můžeme žákům základních škol nabídnout,“ říká ředitelka Střední technické školy Svitavy Alice Štrajtová Štefková, která v roce 2024 zvítězila v konkurzu na místo ředitele.

Nový letecký obor propaguje v areálu školy ultralehké letadlo. (18. února 2026)
Škola disponuje moderním technickým vybavením. (18. února 2026)
Ředitelka Střední školy technické školy ve Svitavách Alice Štrajtová Štefková, která je rok a půl ředitelkou, absolvovala na stejné škole v 90. letech maturitní obor mechanik seřizovač. (18. února 2026)
Škola disponuje moderním technickým vybavením. (18. února 2026)
6 fotografií

Škola sice disponuje nejlépe vybavenými dílnami, kde nechybí CNC stroje, vstřikovací lisy, soustruhy, gravírovací či moderní elektroerozivní stroje. Chybí jí však žáci, kteří míří jinam.

V současné době má ve dvou maturitních a čtyřech učebních oborech 210 studentů. Do prvních ročníků by škola potřebovala nabrat 60 až 70 žáků. Zájem o technické obory v posledních letech podle ředitelky výrazně klesl.

Nabídka oborů

Čtyřleté maturitní obory
Mechanik seřizovač
Mechanik plastikářských strojů

Tříleté učební obory
Obráběč kovů
Strojní mechanik – zámečník
Strojní mechanik – opravář letadel
Nástrojař
Instalatér

„Přitom naši absolventi, o které je ze strany firem enormní zájem, nacházejí velmi dobře placenou práci. Aktuálně k nám žáci podali na příští školní rok zhruba 100 přihlášek, ale my bychom jich potřebovali klidně jednou tolik. Hodně se taktizuje a u řady přihlášek není naše škola na prvním místě jako priorita. I rodiče dělají chybu, když všechny tři přihlášky dají k nám, ale na první dvě místa dají učební obor a na třetí ten maturitní. Přitom by to měli udělat přesně obráceně,“ říká.

Aktuálně je největší zájem o učební obor instalatér, naopak v souvislosti s nejistotou v automobilovém průmyslu v posledních letech opadl zájem o obor mechanik plastikářských strojů, kde je v prvním ročníku pouze 19 žáků. Aby škola i s ohledem na vývoj demografickou křivku přežila, nezůstává jen u nového názvu školy. K vystudovaným mechanikům, seřizovačům, programátorům CNC strojů mají za pár let přibýt letečtí mechanici.

Nový obor propaguje ultralight

Od příštího školního roku se totiž zájemci z řad studentů mohou vzdělávat v učebním oboru strojní mechanik – opravář letadel. Propagaci oboru už dnes dělá v areálu školy vyřazený ultralight, který na své finální umístění teprve čeká.

„Nový obor jsem měla ve své koncepci a vznikl rozdělením stávajícího oboru strojní mechanik s kapacitou 24 míst, která byla rozdělena na polovinu. Zatím máme šest přihlášených a já doufám, že do pátku, kdy končí podávání přihlášek na střední školy, se ještě nějaké objeví,“ přála by si Alice Štrajtová Štefková.

Obor je určen především zájemcům o letadla a létání. Žáci poznají hlavní části, systémů a agregátů letadel, jejich specifika a funkce. Odborní školitelé je také seznámí se základy servisních prací, údržby letadel, prohlídek a s legislativou s tím spojenou. Studenti se také dozvědí něco o aerodynamice a mechanice letu a seznámí se základními pojmy řízení letadla. Velkou devizou je stejně jako u jiných oborů svářecí kurz.

Na Svitavsku jde již o druhý letecký obor. Od roku 2019 moravskotřebovské gymnázium nabízí studentům vzdělávání v leteckém lyceu. „Spolupráce se svitavskou školou se vyloženě nabízí. Je skvěle vybavena a v oblasti údržby letadel je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uvítal by nové posily předseda Aeroklubu Moravská Třebová Pavel Řeřicha.

Stavba nové školy začne demolicí kasáren TGM, ta odstartuje během pár týdnů

Absolventi oboru pak mají nakročeno k tomu, že najdou uplatnění jak u výrobců, tak provozovatelů letecké techniky. A technické školy se nemusejí bát ani dívky. Sama ředitelka jde jako absolventka maturitního oboru mechanik seřizovač, která poté absolvovala pedagogickou fakultu, příkladem.

Autor: