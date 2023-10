Dům stavěl načerno a bez povinné sedlové střechy, nakonec ho bourat nemusí

„Řízení o odstranění stavby bylo zastaveno. V rámci řízení byla uložena sankce za přestupek nepovolené stavby,“ uvedl Aleš Prokopec z oddělení vnějších vztahů Městského úřadu v Chrudimi, který stavbu na konci letošního června i se souhlasem Sobětuch dodatečně povolil. Dodal, že řízení o přestupku je neveřejné. Výši peněžité pokuty, která byla stavebníkovi uložena, stavební úřad proto nemůže zveřejnit.

Obec původně žádala, aby byl dům odstraněn.

Kromě pokuty musel stavebník projekt upravit. Původně měl nový rodinný dům plochou střechu, nyní bude mít střecha sklon patnáct stupňů.

„Projektem doložili, že udělají nástavbu, jakousi imitaci střechy, která bude mít určitý sklon, stavební úřad s tímto řešením souhlasil a my také,“ řekl starosta Sobětuch Jiří Sokol.

Sobětuchy, vesnice v těsném sousedství Chrudimi, prožívá velký stavební boom. Mimo jiné i proto, že v samotné Chrudimi vhodné pozemky pro stavbu nových rodinných domů chybí.

Střecha bude mít nižší sklon, než pravidla požadují

Nová vilová čtvrť postupně zabírá pole, která dělí Sobětuchy od Chrudimi. Architektonicky nabízí všehochuť. Obec výstavbu reguluje, ale ve skutečnosti dává stavebníkům hodně volnou ruku. Asi jediným zásadním požadavkem je, aby nové domy respektovaly venkovský charakter zástavby.

Ta je definována tak, že má jít o stavby o jednom nadzemním podlaží, se sedlovou střechou o sklonu 35 až 45 stupňů. Nikoliv tedy 15 stupňů, kterou bude mít teď již zlegalizovaná černá stavba. Obec přesto v případě černé stavby souhlasila s kompromisem. Mimo jiné s ohledem na to že tuto zásadu i několik jiných nových domů nesplňuje.

„Musím říct, že tento požadavek všichni stavebníci v minulosti nedodrželi. Je to tu bohužel různorodé,“ uvedl Sokol.

Nelze říct, že by se obec v minulosti nesnažila vnést do živelné výstavby pořádek. Minimálně v jednom případě v roce 2011 protestovala proti tomu, že chrudimský stavební úřad v rozporu s územním plánem povolil dům s plochou střechou. Obec se odvolala ke krajskému úřadu, který jí dal za pravdu a stavebnímu úřadu věc vrátil. Jenže paradoxně to na věci nic nezměnilo. Stavební úřad vydal nové rozhodnutí, ve kterém napsal, že má pravdu a obec ne. Sobětuchy spor vzdaly a neodvolaly se. Dům s plochou střechou zde vyrostl.

Starosta Sobětuch Jiří Sokol připouští, že v budoucnosti může opět někdo zkusit ignorovat pravidla pro výstavbu nových domů. „Připravujeme nový územní plán a dáme si jako striktní podmínku sklon střechy. Samozřejmě, že se může někdo zase najít, kdo to zkusí nerespektovat. Pak už bude záležet na tom, aby stavební úřad k tomu nebyl benevolentní,“ řekl Sokol.

I když podle zákona by se mohli majitelé černé stavby teoreticky obávat, že stavební úřad nařídí dům zlikvidovat, v Česku to tak nefunguje. Vždy je možné požádat o dodatečné povolení stavby, splnit podmínky stavebního úřadu a získat razítko.

I nejznámější černá stavba v zemi, vila, kterou Miloš Holeček postavil v Pardubicích načerno a v rozporu s územním plánem, byla i přes silné protesty veřejnosti nakonec zlegalizována. Politici v roce 2014 schválili kvůli tomu změnu územního plánu, díky které mohl majitel domu získat stavební povolení. Prošla o jediný hlas.