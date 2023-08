Nový železniční most v Pardubicích spojil břehy Labe, teď zbourají starý pilíř

12:46

Nový železniční most přes Labe v Pardubicích už je na své místě. Dělníci 143 metrů dlouhou a 1 350 tun vážící konstrukci usadili do její konečné polohy. Most by měl být v provozu od letošního prosince.