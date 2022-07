Parkoviště na D35 u Starého Města nakonec prošlo, bude však menší

Parkoviště má vzniknout po obou stranách dálnice D35 na úseku mezi Opatovcem a Starým Městem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jeho stavbu chystá od roku 2019, ale zatím naráželo na problémy s odmítavým postojem Starého Města, které mimo jiné odmítalo zábor kvalitní zemědělské půdy.

ŘSD dlouhodobě počítalo s tím, že u obce na Moravskotřebovsku vybuduje velkou odpočívku. Jenže krajští úředníci vyslyšeli požadavky obce a loni v únoru vrátili dokumentaci EIA k přepracování. Doporučili přitom ŘSD i to, aby přehodnotilo velikost a vybavení odpočívky.

Silničáři tedy klíčový dokument upravili, představili novou variantu, s níž teď u kraje uspěli. Své původní plány však musejí zredukovat. Součástí oboustranné odpočívky sice bude na každé straně čerpací stanice pohonných hmot, ale na další zamýšlené služby už musí motoristé zapomenout.

„Součástí odpočívky nebudou restaurace a cvičební prvky, avšak zůstanou v plném rozsahu zachovány plochy pro vegetační úpravy,“ stojí v rozhodnutí úředníků.

Nabídka služeb se tedy omezí jen na tankování. Z plánů ŘSD přitom musí zmizet i dětské hřiště. Odpočívka se pak zmenší o uvolněný prostor, ale podle podmínek úředníků musí vysázená zeleň zabrat stejně velkou plochu. Původně měli mít řidiči na parkovištích po obou stranách k dispozici 348 míst, ale kvůli upuštění od doplňkových služeb se i tento počet sníží. O kolik míst však odpočívka přijde, dokument nezmiňuje.

„V rámci finálního plošného rozsahu odpočívky, po redukci její plochy, budou upraveny konečné počty parkovacích stání,“ uvedli úředníci. Celkově se plocha odpočívek zmenší o více než 32 tisíc metrů čtverečních, což činí cca 15 % z původně plánovaného záboru.

Úředníci stanovili 13 podmínek

Další podmínky se týkají např. vhodného osvětlení, které má co nejméně ovlivňovat nejbližší zástavbu. Kvůli zvýšení bezpečnosti požadují úředníci podél obou částí odpočívek vybudování oplocení minimální výšky 1,5 metru tak, aby odpočívka byla přístupná pro veřejnost pouze po dálnici. Zároveň má plot zamezit vstupu větších živočichů do prostoru odpočívky. Celkem pro další přípravu stanovili úředníci 13 podmínek.

Z dokumentu vyplývá, že z pohledu obce mělo být doplnění nové varianty do přepracované dokumentace EIA pouze formální. Staré Město tedy ani nepočítalo, že by úředníci nyní rozhodli ve prospěch upraveného „skromnějšího“ návrhu. Pro ŘSD to ale znamená, že se s přípravou vrátí o krok zpět, jelikož na původní variantu už mělo zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR). Tu bude muset nyní nechat předělat podle požadavků úředníků.

Scénář se zdržením ale ŘSD zjevně očekávalo, jelikož odpočívku vyčlenilo z příprav dálnice a nově ji chystá samostatně. Trasa D35 je přitom v přípravě dále, jelikož má již dokončenou dokumentaci pro stavební povolení, které chce ŘSD získat ještě letos. Zatím pro 16,6 km dlouhou trasu probíhají výkupy pozemků.