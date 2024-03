Pardubice nepolevují, na jaře začne soutěž o další byty pro mladé

Harmonogram

soutěže o byty vyvěšení informací na webu města od 11. 3. výběr žádostí - pondělí 15. 4. od 13:00 do 18:00 hodin a úterý 16. 4. od 8:00 do 12:00 hodin v budově magistrátu U Divadla 828 losování - čtvrtek 18. 4. od 13:00 hodin v zasedací místnosti v mezipatře v budově magistrátu na adrese U Divadla 828 doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů nejpozději do 7. 5. do 14:00 hodin kontrola žádostí nejpozději 13. 5. účinnost nájemní smlouvy od 1. července (podpis nájemní smlouvy a předání bytu novému nájemci - červen 2024)