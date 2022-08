Startovací byty jsou často jediná šance pro mladé, Pardubice jich přidají 25

V době energetické krize a prakticky „nebratelných“ hypoték přichází pardubická radnice s podporou mladých rodin. Nabízí totiž k pronájmu dalších 25 startovacích bytů.

Ekonomicky aktivním lidem ve věku 18 až 30 let poskytne zvýhodněné nájemné na čtyři roky v převážně menších městských bytech již poosmé. Dává jim tak možnost se osamostatnit, přestěhovat se za prací a během smlouvy s městem si pořídit třeba vlastní bydlení.

Pardubice tak podle radních podporují bydlení a stabilizaci mladých lidí ve městě.

„Těší mě, že i v této těžké době se daří uvolňovat nově opravené byty každoročně také pro potřeby startovacího bydlení. Nejpozději po čtyřech letech se nám byty do systému vracejí a slouží dalším nájemníkům. Jsou i případy, kdy nájemník odchází ze startovacího bytu dřív, protože si založil rodinu, našel větší byt nebo si pořídil vlastní,“ řekl primátor Martin Charvát z ANO, který má na starosti majetek a investice města.

Institut startovacího bydlení se zatím radním osvědčuje, což je patrné ze zájmu mladých lidí. Doposud ho využilo už zhruba 200 párů.

„Ti lidé si třeba nemohli na startu pracovní kariéry dovolit komerční nájmy nebo hypotéku, které se pohybují i ve výši 220 korun za metr čtvereční. Naopak máme od nich zpětnou vazbu, že díky startovacím bytům se jim daří spořit peníze na bydlení v Pardubicích ve výši několika tisíc korun měsíčně. A o to nám hlavně jde, udržet ekonomicky aktivní mladé a začínající rodiny v Pardubicích,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za sociální a bytovou politiku města Jakub Rychtecký.

Smlouva na čtyři roky

Radnice tak naplňuje vizi v souladu se Strategií bydlení města Pardubic. „Pro město a jeho budoucnost je důležité, abychom uměli nabídnout cenově přijatelné bydlení mladým ekonomicky aktivním lidem, kteří svůj život chtějí spojit s Pardubicemi, a stanou se tak plnohodnotnými členy systému, včetně platby daní,“ dodal primátor Charvát.

Nájemní smlouvu město s uživateli startovacích bytů uzavře na čtyři roky, přičemž v prvních třech letech zaplatí za metr čtvereční 80 korun a energie, v posledním čtvrtém roce pak 100 korun a energie.

„Tato cena je pod padesáti procenty ceny, za jakou se v Pardubicích pronajímají komerční byty. Pronájem padesátimetrové garsonky dnes na komerčním trhu stojí přes 10 tisíc měsíčně bez energií, to je hrozná suma. I proto očekáváme velký zájem o další startovací byty. Seznam nabízených bytů spolu s detailními podmínkami pronájmu zveřejníme na webových stránkách města v září, konkrétní žádosti pak mohou zájemci podávat 5. a 6. října,“ doplnil Rychtecký.

V nabídce startovacích bytů budou i letos převážně malometrážní jednotky rozmístěné po celém území města. Nová výzva totiž bude zahrnovat lokality v ulicích Mladých, Okrajová, Bělehradská, Gagarinova, Železničního pluku a Sokolovská. Město zájemce o nájemné ve startovacích bytech losuje. Losování se uskuteční 17. října.

„Nájemní smlouvy budou uzavřeny na období od 1. února 2023,“ doplnila mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní s tím, že o byty se mohou hlásit lidé do 30 let, případně páry, kterým je v součtu maximálně 65 let. Podmínkou je také bezdlužnost vůči městu.