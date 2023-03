Jako v anglických stájích. Atypické cihly nechal hřebčín dělat na míru

Jako by se návštěvník přenesl do stájí staré Anglie. A to v těsné blízkosti centra Heřmanova Městce. Po vstupu se návštěvníkovi otevřou cihlové stáje v novorománském stylu ovlivněném anglickou architekturou.

V nových stájích najde domov 24 starokladrubských vraníků, převážně tedy hřebců, kde bude probíhat jejich výcvik.

Stavitelským oříškem byly cihly, oprava těch původních dala stavební firmě zabrat.

„V průběhu stavby jsme zjistili, že rozměr cihly není klasicky český 65 milimetrů, ale 75 milimetrů. Stalo se tak proto, že kníže Kinský měl vlastní cihelny a nechal se trochu inspirovat německým formátem. Taková cihla není v dnešní době k sehnání. Obrátili jsme se proto na jednu cihelnu ve Středočeském kraji, která nám na zakázku osm tisíc kusů cihel ve dvojí barevnosti vyrobila,“ řekl náměstek ředitele pro služby a správu majetku Martin Lacina.

Ostatně oranžová barva cihel byla také alchymie. Výslednou barvu totiž ve finále udělá jak cihlářský jíl, tak délka vypalování cihly. Na několika desítkách vzorků pak cihelna se stavebníkem ladila, který odstín bude nejvíce podobný původnímu stavu.

Ve stájích jsou pak vidět další detaily, které dbají na bezpečnost koní. Například vypínače chrání dřevěné boxy, aby ustájená zvířata nepřišla do kontaktu s elektrickou energií.

Stáje byly v katastrofálním stavu

Celkem se do nových stájí nastěhuje 24 starokladrubských vraníků, kteří zde budou podstupovat výcvik. K němu bude sloužit například kruhová jízdárna nebo kolotoč pro pohybování koní.

Při opravách se zjistilo, že krovy jsou poškozeny ze 70 procent, složité bylo obnovit i zasklení traktu stájí.

Hřebčín tuto historickou památku bude také otvírat veřejnosti. V hlavní turistické sezoně bude v pátek, sobotu a neděli nově opravené výcvikové centrum otevřeno veřejnosti.

„Ukážeme jak stáje, tak historickou postrojovnu a galasedlovnu,“ řekl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek.

Stáje v Heřmanově Městci byly před opravou, která trvala dva roky, v katastrofálním stavu. Hřebčín dokonce zvažoval, že výcvikové centrum uzavře.

„Stáli jsme před rozhodnutím, že kdyby se nám nepodařilo sehnat peníze na opravu, museli bychom výcvikové centrum zavřít,“ řekl Machek. Peníze poskytl zřizovatel hřebčína, tedy ministerstvo zemědělství ve výši 96 milionů korun.

Otevření stájí v Heřmanově Městci načasoval hřebčín na mimořádné datum. Přesně před 140 lety zvítězil ve Velké národní liverpoolské Karel Kinský. Byl prvním cizincem, kterému se podařilo zvítězit v tomto náročném dostihu nad tamějšími profesionálními žokeji.