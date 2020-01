Začíná sběr podpisů pro referendum o stadionu, potřeba jich je sedm tisíc

Snahu spustit lidové hlasování o opravě zchátralého stadionu vyhlásili už před Vánocemi, ale reálně se pouští do akce až teď. A čeká je těžký úkol - získat podpis každého desátého voliče ve městě.

„Aby se konalo referendum o rekonstrukci stadionu, budeme potřebovat sedm tisíc podpisů, které musíme získat přímo od konkrétního člověka na ulici. Nelze použít internet,“ řekl za občanskopolitickou iniciativu Nechci stadion na dluh Dominik Bečka (Piráti) s tím, že archy už je možné podepisovat na několika místech v Pardubicích a okolí.

Většinou jde o restaurace. „Do ulic ale půjdeme také, jen se nám to před svátky nezdálo úplně vhodné, tak jsme to odložili na leden,“ doplnil Bečka.

Poměrně v klidu sleduje snažení odpůrců masivní investice, na kterou si město bude muset brát úvěr, primátor Pardubic a velký zastánce opravy zchátralé památky Martin Charvát. Jeho slova si lze vyložit dokonce tak, že politik z ANO vůbec nevěří, že by se referendum mohlo konat.

„Jsem k tomu skeptický. Na území Pardubic už jedno referendum proběhlo, bylo to k obvodům,“ uvedl s tím, že šlo o mediálně silné téma, které přesto nezajistilo iniciátorům dostatečnou účast. Tím spíše je podle něj nepravděpodobné, že problém stadionu potřebnou účast zajistí.

„Jsem sám zvědav, jak ti iniciátoři budou pracovat s tak složitým nástrojem, který nezvládla ani tak velká demokracie, jakou je Velká Británie. A ta k tomu měla hned několik mimořádných předčasných voleb,“ doplnil Charvát.

Sami zastánci referenda přiznávají, že nebude lehké sehnat podpisy a také dostat k urnám potřebných 35 procent oprávněných voličů, ale to jim na entuziasmu neubírá.

„Chtěli bychom, aby se referendum konalo v říjnu během krajských voleb. To by jednak výrazně zvedalo šanci na dostatečný počet hlasujících a také by se značně ušetřilo za pořádání referenda,“ vysvětlil Dominik Bečka.

Zmíněné první referendum se týkalo možnosti zrušit městské obvody. Hlasování se konalo v půlce června 2013 během jednoho pracovního dne. Celkem k urnám přišlo 14 908 ze 71 313 oprávněných voličů, kteří odpovídali na otázku: „Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubic na městské obvody?“

Kladně na ni odpovědělo 60,24 procenta příchozích, proti bylo 38,92 procenta. Žádnou odpověď křížkem neoznačilo 0,14 procenta lidí. Radnice dala za hlasování více než milion korun.

Není lepší čas pro referendum, říká odpůrce Haas

„Nebude to lehké, ale kdo neriskuje, nevyhraje. Za poslední roky jsem neviděl lepší chvíli pro referendum v Pardubicích,“ řekl k hlasování o stadionu zastupitel za ODS Karel Haas, který velkou investici dlouhodobě nahlas kritizuje.

„Ročně na splátky vydá město přes 30 milionů korun, později se sníží na 25 milionů korun,“ uvedl Haas. „Peníze budou chybět na jiné veřejné investice,“ míní Haas, který se stal členem iniciativy.

„Městská komise pro strategii uvedla, že by radnice měla projekt revidovat, protože jde o místo, u kterého se nehledaly další možnosti, jak ho co nejlépe využít,“ řekl místopředseda komise Daniel Frýda (Sdružení pro Pardubice).

Nicméně vládnoucí koalice opravu stadionu v listopadu prohlasovala a nezdá se, že by od svého plánu chtěla ustupovat. „Myslím, že nemáme jinou šanci, než Letní stadion opravit. Je to majetek města a my se o něj musíme postarat,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO.

Na stadion se třesou hlavně v FK Pardubice, tedy v klubu, který momentálně vede druhou ligu a který bez důstojného domova nemůže pomýšlet na postup do nejvyšší soutěže.

„Momentálně máme rozpočet kolem 35 milionů korun. Na ligu je třeba tak 45 až 50. Troufám si tvrdit, že to bychom už dokázali sehnat celkem bez problémů,“ uvedl vlastník FK Pardubice Vladimír Pitter.