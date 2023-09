Do kraje míří další moderní vlaky. „Lišky“ vyrazí z Pardubic na Vysočinu

Na kolejích v okolí Pardubic už lze potkat „pantera“, „žraloka“, „slona“ a nyní přibudou „lišky“. Na krajské železnice totiž od prosince zamíří soupravy nazvané RegioFox od polské společnosti PESA Bydgoszcz. A dá se říct, že moderní soupravy by měly výrazně pozvednout úroveň cestování z východních Čech na Vysočinu.

„Liška bude nasazena od změny jízdního řádu v prosinci letošního roku na trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod,“ uvedl Michele Vojáček z kanceláře hejtmana.

Souprava se v regionu poprvé představila na konci srpna při zkušební jízdě. Další možnost prohlédnout si zbrusu nový vlak dostanou lidé na Regionálním dni železnice v České Třebové dne 16. září.

„Jednotku RegioFox číslo 012, vůbec první v našich barvách, mohli lidé vidět 25. srpna na trati mezi Prahou a Českou Třebovou. Zavítala k nám kvůli povinným zkouškám. Ke konci roku se pak, pokud zkoušky dopadnou dobře, vrátí k nám do kraje a začne vozit pasažéry,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš z ODS.

Dodání dalšího RegioFoxu s číslem 011 je plánováno na září, České dráhy opět počítají se zkušebním provozem na Plzeňsku. „Nové jednotky cestujícím nabídnou klimatizované oddíly, bezbariérový nástup, palubní Wi-Fi síť, možnost dobíjet cestovní elektroniku a další výhody,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

České dráhy také kupují pro Pardubický kraj nové elektrické vlaky. Osm jednotek by mělo v regionu jezdit od prosince 2025. Národní dopravce je pořídí na základě smlouvy uzavřené s pardubickým hejtmanstvím.

Regionální vlaky budou jezdit na trase Kolín – Pardubice – Choceň – Česká Třebová.

Honeckerova pomsta se pomalu loučí

To by zároveň mělo znamenat, že od jízdního řádu 2025/2026 už v regionu nebudou k vidění žádné vagony východoněmecké provenience, označované pro nepohodlné úzké sedačky jako Honeckerova pomsta. Oficiálně se jedná o více než třicet let staré velkoprostorové vozy s označením Bdtmee.

„Vzhledem k insolvenci původního dodavatele České dráhy definitivně opustily původní plán modernizovat v rámci celé republiky desítky osobních vozů řady Bdtmee, tedy takzvaných ‚honeckerů‘, pro provoz v regionální dopravě. Proto nás zajímá, jakým způsobem budou tato vozidla pro náš kraj nahrazena,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD.

A s výsledkem může být spokojený. I elektrické soupravy EMU 140 s maximální traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině by vedle „lišek“ měly výrazně zlepšit pocit z cestování osobními vlaky v Pardubickém kraji.

„Vytvoříme tak podmínky pro pohodlné cestování všem lidem se sníženou schopností pohybu a orientace, ať jsou to osoby na vozíku, rodiče s malými dětmi v kočárku, senioři nebo lidé, kteří mají dočasně sníženou mobilitu třeba kvůli léčení úrazu,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

15. srpna 2023