Krajští silničáři končí s utrácením za reklamu, vliv měli dvě dekády

Nový šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS PK) Zdeněk Vašák se rozhodl výrazně snížit prostředky vydávané na reklamu a propagaci, díky kterým měla krajská firma velký vliv v některých regionálních médiích a tím i mezi politiky.

Správa a údržba byla dvě desítky let pod vedením bývalého ředitele Miroslava Němce jedním z nejvýznamnějších lokálních hráčů na regionální mediální scéně. Platila v médiích inzeráty, ve kterých děkovala za jízdu po krajských silnicích řidičům, kteří by ale po nich museli jezdit, i kdyby tisíckrát nechtěli. A byť bylo pumpování milionů korun z krajské firmy do soukromých médií kontroverzní, koaliční ani opoziční politici neměli chuť, či odvahu to vlivnému šéfovi silničářů zatrhnout.

Firma SÚS PK po léta utrácela miliony nejen za inzeráty a propagaci v médiích, ale i za plesy, veletrhy a konference. S příchodem nového ředitele Zdeňka Vašáka, který nastoupil v září 2023, tyto aktivity výrazně utlumila.

„Naším cílem pro rok 2024 je redukovat marketingové a mediální výdaje zhruba na třetinu. Budou podporovány pouze aktivity s jasnou návazností na činnost SÚS PK a Pardubického kraje. Všechny dosud podporované aktivity budou realizovány v nižším finančním objemu, některé podpory nebudou realizovány vůbec a některé aktivity dříve zajišťované externími subjekty budou realizovat naši zaměstnanci,“ uvedl Vašák.

SÚS PK měla v minulosti příjmy přesahující sto milionů korun z takzvané doplňkové činnosti, zajišťovala například uklízení či opravu silnic zejména pro stát, obce, ale i soukromé firmy. Část těchto peněz použila na reklamu, informování veřejnosti a propagaci.

Přesná čísla nezveřejnili

Výsledkem byly velké inzeráty v médiích typu: „Děkujeme vám, že jezdíte ohleduplně.“ A články v tisku o aktivitách silničářů, o opravách silnic, ale třeba i o tom, jak se na Silničním veletrhu sešly desítky vystavovatelů. Miroslav Němec vysvětloval, že mu to usnadňovalo jednání s politiky a úředníky.

Jak velké částky na to v jednotlivých letech krajští silničáři obětovali, není jasné. Když na to upozornila MF DNES v roce 2017, roční výdaje na reklamu a propagaci se podle Němce pohybovaly kolem deseti milionů korun. Přesná čísla ale kraj ani silničáři nikdy nezveřejnili.

Politici včetně hejtmana Martina Netolického (SOCDEM/3PK) v minulosti dávali najevo, že to je věc a zodpovědnost Miroslava Němce, hlavní podle nich bylo, aby na marketing nevyužíval prostředky, které mu kraj posílá z rozpočtu.

Peníze od silničářů směřovaly především do rukou dvou skupin. K pardubické agentuře Máša agency, kterou řídí Radek Mašík a která pořádá například dopravní konference, silniční veletrh či ples silničářů. Další část šla do firem vydavatele Jana Doležala.

Utlumí doplňkovou činnost

I proto se inzeráty propagující Správu a údržbu silnic objevovaly v Krajských novinách, Evropských novinách, Dopravních novinách, v Bulváru či v televizi V1, které Doležal řídí.

Inzeráty ovšem dostával větší okruh médií včetně společnosti MAFRA, která vydává deník MF DNES.

Vedení silničářů i kraje vysvětlují omezení podpory marketingu především tím, že SÚS PK utlumí doplňkovou činnost, protože se bude maximálně soustřeďovat na opravy silnic druhé a třetí třídy a nebude již mít kapacitu na zakázky pro města, obce a soukromé subjekty.

„Tím se omezí také výnosy z hospodářské činnosti, ze kterých byly financovány různé marketingové aktivity. Část aktivit chceme koordinovat v rámci našeho krajského tiskového oddělení, ve kterém došlo k personální stabilizaci, což znamená, že můžeme řadu aktivit realizovat v rámci našich kapacit,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Vašák uvedl, že letos bude výnos z hospodářské činnosti činit přibližně šest milionů korun. „Pokud budou z hospodářské činnosti vygenerovány v průběhu roku prostředky nad rámec výdajů na marketing, tak je standardně využijeme na obnovu strojů a zařízení,“ uvedl Vašák.