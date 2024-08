Sportovní park ovládne park Na Špici, návštěvníci budou fandit olympionikům

Sportovní park Pardubice už má pevné místo v kalendáři mnoha rodin z krajského města i širokého okolí. I letos se v parku Na Špici postupně představí zástupci zhruba 60 sportovních klubů, které dětem představí všechny možné disciplíny.

I letos získají úspěšní absolventi stanovišť medaile a diplomy. A také jako v předchozích sedmi ročnících bude park doplňovat řada doprovodných akcí.

Ovšem jedna výrazná novinka letos je. Už dnes večer se bude konat na třídě Míru a v bývalých mlýnech výjimečné zahájení akce. Slavnostní průvod vyrazí od sochy Jana Kašpara přesně v 17 hodin.

Sportovní park Pardubice 2024 2. 8. Zahajovací ceremoniál 3. 8. Den Služeb města Pardubic 3. 8. – 11. 8. Cvičení ve mlýnech 4. 8. Gladiátor Race Pardubice, překážkový běh pro všechny 5. 8. – 11. 8. Science point s Univerzitou Pardubice 6. 8. Den s IZS, ukázka záchranných akcí v parku Na Špici 7. 8. Foxconn Run, charitativní běh pro běžce všech kategorií 8. 8. Den s Městskou policií Pardubice, ukázka výcviku psů a koní 8. 8. Soutěž ve veslování na trenažérech, park Na Špici 9. 8. Suchou nohou přes Labe 10. 8. Barvám neutečeš, běh s hromadným startem 11. 8. Pohádka pro děti v podání Týbrďo divadla 11. 8. Finále s Mixle v Piksle Zdroj: www.sportovnipark.cz

„Městem se v pátek 2. srpna projdou naši dobrovolníci v týmových barvách a od šesté odpolední začne ve mlýnech zhruba jedenapůlhodinový program. Návštěvníky čekají skvělé sportovní exhibice i výborná muzika, součástí večera bude předání šeku na práci s trenérem mladému handicapovanému sportovci z klubu Atletika bez bariér a poděkování mladým sportovcům z našeho kraje, kteří nás úspěšně reprezentovali v jižních Čechách na Olympiádě dětí a mládeže,“ uvedla mluvčí Sportovního parku Alexandra Tušlová.

Od soboty vše pojede podle zavedených pořádků. Na soutoku Labe a Chrudimky se bude sportovat od rána do pozdního odpoledne. Začne tak vlastně obří náborová akce. „Od sportovních klubů máme zpětnou vazbu, že právě prezentace na Sportovním parku jim přivádí nové sportovce, což je velmi potěšující. Jsem navíc velmi rád, že díky zapojení areálu Automatických mlýnů do programu můžeme opět pozvednout atmosféru této akce,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Právě opravené mlýny, které jsou na dohled od parku Na Špici, dávají pořadatelům další možnosti, jak festival sportu oživit. „Součástí akce budou nově Automatické mlýny, kde zájemci najdou hned několik stanovišť, včetně stanoviště Sféry a zámku, kde se děti přiblíží hravou formou vědě a dokonce si budou moci připravit vlastní parfém,“ uvedla Tušlová.

Díky tomu, že letos na léto vyšel i termín letních olympijských her, budou moci mladí sportovci přímo v areálu sledovat výkony českých reprezentantů v Paříži. Olympijské přenosy poběží hned na dvou velkých obrazovkách. Jedna bude ve fanzóně v parku Na Špici a druhá v Automatických mlýnech. Fanzóna pojede stejně jako Sportovní park od 9 do 18 hodin od soboty 3. do neděle 11. srpna, ve mlýnech zahájí přenos už dnes a jejich streamování bude prodlouženo až do 22 hodin.

„Máme pro všechny skvělou zprávu. Díky vstřícnosti Českého olympijského výboru a České televize se nám po dlouhých jednáních podařilo získat sublicenci od společnosti Discovery a budeme moci vysílat přenosy z Paříže, respektive streamovat vysílání České televize. Tím pádem budou děti moci fandit našim sportovcům v Paříži přímo v parku,“ potvrdil bonus parku hlavní manažer projektu Pavel Stara.

Ti, kteří se chtějí akce plnohodnotně zúčastnit, musí zakoupit tzv. hrací karty. Právě na ně budou zástupci klubů zaznamenávat návštěvy dětí na stanovišti. „Za splnění 12 disciplín si děti odnesou diplom. Ale věříme, že jako každý rok zvládne většina z nich projít hned 16 a více stanovišť. A pro takové sportovce máme připravené tisíce medailí hned ve třech barvách,“ doplnila Tušlová.

Oblíbený Gladiator Race se koná v parku už tuto neděli

Sportovní park už tradičně doplňují doprovodné akce. Jednou z nejvíce očekávaných je Gladiator Race, tedy zábavný běh s překonáváním překážek. Obtížnost okruhu si může nastavit každý podle svého gusta.

„Prakticky celá neděle 4. srpna bude patřit našim gladiátorům. Už v osm hodin ráno přímo v parku Na Špici začne prezentace dětských účastníků. Samotný závod pak vypukne o hodinu později. Dospělí budou ve třech kategoriích postupně startovat od 12.30 hodin. Slavnostní vyhlášení chystáme na 14.45,“ uvedla Tušlová a dodala, že zájemci vše potřebné najdou na webu sportovnipark.cz.