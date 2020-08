Splavnění Labe do Pardubic může přilákat turisty, míní krajští lídři stran

Chystané splavnění Labe kolem Přelouče do Pardubic za dvacet let stálo stamiliony, ale kromě až úzkostlivé péče o ohroženého modráska bahenního mnoho nepřineslo.

Dokonce ani žádnou schválenou trasu, kterou by šlo obejít současné koryto řeky, a otevřít tak lodím cestu do Pardubic. Tam má vzniknout koncový přístav, anebo dokonce vstupní brána do labské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe (DOL).

Ředitelství vodních cest hodlá prosadit novou, přírodě přátelštější trasu plavebního kanálu v Přelouči, která se na rozdíl od původního plánu dotkne biocentra Slavíkovy ostrovy jen v omezené míře.

O politiky Pardubického kraje se v tom může opřít. Tedy alespoň podle ankety MF DNES mezi lídry volebních stran. Výhrady mají jen Piráti. „Pro splavnění Labe do Pardubic by bylo nutné udělat nejméně jednu finančně náročnou vodní stavbu. Přitom nevíme, jaké by byly ekonomické přínosy tohoto splavnění,“ uvedl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Zatímco o velkých ekonomických přínosech nákladní lodní dopravy po Labi politici skutečně příliš nemluví, o to větší naděje přisuzují tomu, co by splavnění Labe znamenalo pro turistický ruch.

„Jsme pro, a to především z důvodu zvýšení atraktivity území v oblasti cestovního ruchu. Pokud se podíváme na zajímavosti v okolí řeky, je jich několik. Například Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, loni nově zařazený mezi památky UNESCO.

Jste pro splavnění Labe do Pardubic? Splavnění podporují lídři koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj), koalice ODS a TOP 09, STAN pro Pardubický kraj, koalice Trikolora Soukromníci, SPD i KSČM, ANO a také Koalice pro Pardubický kraj. Piráti splavnění Labe do Pardubic nepodporují, mají pochybnosti o ekonomických přínosech pro nákladní lodní dopravu mimo jiné kvůli dlouhodobě nízkým stavům na Labi.

Bylo by fajn, kdyby lidé, kteří přijedou do Pardubic a okolí, mohli lodí dojet až ke Kladrubům nad Labem a zde navštívit unikátní památku nebo sami vlastními lodními prostředky putovat po vodách našeho kraje,“ uvedla Michaela Matoušková, jednička STAN pro Pardubický kraj.

Lídr SPD Tomáš Fadrný dokonce soudí, že do Pardubic by mohli němečtí turisté z Hamburku připlout po vodě, když se mohou na jachtách a člunech plavit až k zámkům na Loiře nebo proplout holandskými kanály.

Jako perspektivní vidí rekreační využití Labe i náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj). „A to jak pro sportovní plavbu, tak i zajímavé turistické cíle, jakými jsou Kunětická hora, Pardubice, Kladruby nad Labem (UNESCO), Poděbrady, Praha,“ řekl.

Piráti dokonce připouštějí, že turistiku by kanál oživil. „Pokud se uvažuje jen o rekreačních plavbách, tak by to jistě bylo zajímavé z hlediska cestovního ruchu, vezměme si příklad z Baťova kanálu. Pokud se ale uvažuje o nákladní lodní dopravě, tak se obávám, že díky situaci s hladinami řek v posledních letech by nákladní lodi drhly kýlem o dno, a to i nenaložené,“ uvedl Lebduška.

Lídr koaliční kandidátky Trikolora Soukromníci Petr Bajer vidí ve splavnění šanci. „Dovedu si představit, že splavnění Labe, pokud to nebude jeden velký tunel na peníze, pomůže odlehčit nákladní dopravě jak na železnici, tak i na silnicích,“ uvedl.

„Vodní cestu považuji za jednu z prioritních i proto, že dlouhodobě aktivně - a sám osobně - chystám projekt ‚Dopravní uzel Pardubice‘. Tedy multimodální překladiště, které propojí všechny čtyři módy dopravy. Jako jediné v republice,“ napsal lídr ANO Martin Kolovratník.

Obce se nemohou kvůli plánům rozvíjet

Na podpoře splavnění Labe do Pardubic panuje víceméně shoda a ani kvůli plánu na stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe se regionální politici hádat nebudou. Shodně kritizují, že plán výstavby díla brzdí rozvoj některých obcí na Pardubicku a Orlickoústecku.

„Je nutné stabilizovat hájení pouze jedné trasy tak, aby byl co nejméně omezován rozvoj okolních obcí,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj).

Náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) by šel dál. „Jsme pro přehodnocení územní ochrany i vlastní investice kanálu DOL. Toto propojení by bylo daleko efektivnější řešit koncovým přístavem v Pardubicích a takzvaným pozemním mostem Pardubice – Dunaj (železnice, dálnice),“ napsal.

Podobně to vidí i Piráti. „Jsme pro to, aby se zrušily stavební uzávěry pro kanál DOL. Brání rozvoji obcí a měst v kraji a zároveň je celý kanál ekonomický i ekologický nesmysl,“ uvedl Lebduška.