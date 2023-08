Politici znovu shánějí 10 tisíc podpisů proti spalovně, najali i brigádníky

V kauze možné obnovy spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví nedrží pardubická radnice v ruce dobré karty.

Společnost AVE CZ, která chce roky odstavenou spalovnu opravit a znovu rozjet, získala totiž kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí. Verdikt ministerstva životního prostředí sice ještě neznamená povolení výstavby, ale je to překonání té nejtěžší překážky.

„Schválení je pro nás zásadním milníkem projektu. Nyní už nic zásadního nebrání modernizaci a zprovoznění spalovny,“ uvedla ostatně mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Nicméně Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Rybitví a další obce a města z okolí spalovny se záměrem firmy nadále zásadně nesouhlasí. Politici poukazují na to, že Pardubice jsou už nyní velmi zatížené chemickým průmyslem a další zdroj znečištění by byl přes čáru. Proto také v tomto týdnu sehnali brigádníky, kteří sbírají přímo v ulicích podpisy do petice.

„Potřebujeme deset tisíc ověřených podpisů, tak aby se naší kauzou musel zaobírat Senát. Ve středu byli dobrovolníci třeba u plaveckého centra na Olšinkách, podpisy se sbírají i v Chrudimi. Věřím, že už v září se dostaneme na kýženou metu,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Radní přitom původně chtěli, aby se horní komora parlamentu peticí zabývala už v květnu. Jenže tehdy akce selhala. V arších bylo až příliš mnoho špatně ověřených podpisů. „V Senátu vyhodnocovali chybovost té petice, kdy kontrolují podpisy, jestli se neopakují a podobně. Bylo nám řečeno, že tam ta chybovost je,“ potvrdil primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Senátní petiční výbor nakonec vyškrtal 27 procent podpisů. Hranice deseti tisíc podpisů tak překonána podle senátorů nebyla.

„Občané, kteří se podepisovali, buď neuvedli celou adresu, někde chybělo město, někde ulice, anebo když vyplnili vše, co měli, tak se zapomněli podepsat,“ uvedla Klčová, která nyní doufá, že napodruhé se akce povede lépe. „Trochu mne mrzí, že jsme na sběr podpisů zůstali ještě s Chrudimí tak trochu sami. Z menších obcí k nám chodí hlasy, že tam už sebrali, co mohli. Nicméně pevně věřím, že nutnou kvótu splníme,“ doplnila Klčová.

Město nyní už reálné páky na zastavení procesu nemá

Dá se počítat s tím, že sběr bude úspěšný a Senát žádost Pardubic projedná. Ovšem úplně jiný příběh bude, zda to něco reálně změní. Například podle radního Pardubic Františka Brendla, který proti spalovně brojí více než deset let, je válka už víceméně prohraná.

„Podle mne jsme jedinou šanci promarnili, když zastupitelstvo neuvolnilo peníze na odkup zařízení od firmy AVE CZ. Stálo by nás to 35 milionů a byl by klid. To jsme promarnili a teď už taháme za tak krátký kus provazu, že nevidím šanci na úspěch,“ uvedl Brendl ze Společně pro Pardubice, který opakovaně předkládal zastupitelům dohodu na odkup spalovny. Jednou návrh i prošel.

Ovšem hned vzápětí sál opustilo několik politiků, čehož využili odpůrci transakce a nechali hlasovat o uvolnění peněz z rozpočtu. A bod neprošel. „Tohle budu kolegům z ODS do smrti vyčítat. Z jejich pohledu to byl majstrštyk, z mého zase podraz na lidi z Pardubic,“ připomenul Brendl to, že návrh na další hlasování předložil tehdy Petr Klimpl z ODS.

Nicméně podle Brendla je nutné, aby město nadále co nejvíce firmu brzdilo při získávání dalších razítek. „Nějaké páky máme, třeba co se týče příjezdových cest. Celý proces asi dokážeme brzdit a každý den dobrý. Ale situaci už těžko otočíme. Petici vnímám spíše jako demonstraci toho, že se nevzdáváme bez boje,“ dodal Brendl.