Jděte se spalovnou někam! Pardubickým Ideonem hýbaly emoce

Při pohledu do sálu pardubického Ideonu se mohlo zástupcům firmy AVE CZ zdát, že jejich plán na obnovu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví přestává lidi z krajského města a okolí tolik dráždit. Zatímco v roce 2009 přišlo na stejnou akci do hokejové arény zhruba sedm tisíc lidí, nyní to bylo jen pár desítek.

„Lidé nás ovšem mohou sledovat také na webu,“ upozornil Petr Slezák z ministerstva životního prostředí, který debatu řídil.

Ovšem právě on se postaral o první vlnu negativních emocí. Bez vysvětlení a zjevného důvodu totiž debata nezačala ve slíbených 15 hodin. Ještě po čtvrt na čtyři se stále nic nedělo a nervozita začala stoupat.

„Vám se nedá věřit ani slovo! Řekli jste ve tři, a ani to nedodržíte. My na to nemáme celý den,“ křičeli lidé a předsedající náhle veřejnou debatu odstartoval.

Ovšem zklidnění přišlo jen na chvilku. Jako první dostali totiž slovo lidé z firmy AVE CZ a také zpracovatelé projektu. A u jejich proslovů to začalo v sále vřít.

„Vliv zařízení na kvalitu ovzduší v jeho okolí byl vyhodnocen jako bezvýznamný,“ pronesl Alan Kašpar, který pro společnost zpracoval potřebnou dokumentaci.

„To vám nevěřím! Papír unese všechno. Jděte se spalovnou do pr...!“ létaly nadávky v sále.

Atmosféra gradovala ve chvíli, kdy se k mikrofonu mimo plánovaný program vydal starší muž, který se představil jako Zdeněk Fajkl a vzal řízení debaty do svých rukou.

„Já se omlouvám, že vám skáču do řeči, já jsem jinak velmi slušný člověk, ale tohle nemá smysl. Vy nám tady říkáte krásná čísla, kterým ovšem téměř nikdo nerozumí. My jsme tady kvůli tomu, že se bojíme o své zdraví a o zdraví svých dětí,“ uvedl muž a rozproudil atmosféru v sále. „Dejte to někam jinam, ne do města, které je už nyní zkoušené smradem z chemiček. Dejte to třeba někam k dálnici,“ uvedl Fajkl.

Nezvykle emotivní proslov měl i nedávno zvolený primátor Pardubic Jan Nadrchal. Ten upozornil třeba na to, že celý proces trvá už více než 15 let.

„Od roku 2007 se vám lidé z Pardubic a okolí snaží říct, že to tady nechtějí. A vy na tom stále trváte. A já vám řeknu, proč na tom trváte. Protože tam už spalovna, nebo spíše její ruiny, stojí a vy se tváříte, že ji budete modernizovat. Ovšem tak to není. Každý, kdo ty trosky viděl, ví, že to bude novostavba,“ uvedl Nadrchal, kterého také štve, že firma může žádat o povolení spustit spalovnu vlastně donekonečna.

„To je špatně a ten zákon by se měl změnit. My tady se svými námitkami vlastně pomáháme firmě ten projekt dodělat tak, aby jednou prošel. Měly by být dvě šance a dost,“ dodal Nadrchal.

Co se týče argumentů obou stran, tak se od posledního veřejného projednání, které se konalo letos v únoru, vlastně nic nezměnilo. „Při modernizaci spalovny použijeme nejlepší dostupnou technologii podle rozhodnutí komise Unie,“ uvedl třeba Alan Kašpar.

Ředitel firmy AVE CZ Odpadové hospodářství Aleš Hampl pak vůči lidem projevil i empatii. „Chápu, že lidé dříve měli strach z podobných zařízení a nechtěli ho mít na svém dvorku, ale ta doba je už pryč. Technologie pokročily,“ uvedl, ale souhlasu se nedočkal. Lidé mají ze spalovny obavy.

Debatu, která trvala dlouhé hodiny, nyní zástupci ministerstva vyhodnotí a oznámí svůj verdikt. Tedy: zda firma získala kladné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí, nebo ne. „Ovšem to neznamená, že když bude stanovisko kladné, že je stavba už povolena,“ doplnil k procesu úředník Slezák.