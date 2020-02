Odpor lidí nestačí, firma dál plánuje stavbu spalovny nebezpečných odpadů

Pardubičtí zastupitelé loni zrušili plán na odkup staré spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, nebyli ochotni dát 35 milionů za to, aby v ní už nikdo nikdy nemohl spalovat chemikálie.

Teď přišlo to, co přijít muselo. Firma AVE se napodruhé pokouší získat povolení starou spalovnu opravit a spustit. Je možné, že se jí to podaří. I přesto, že proti tomu před lety podepsalo petici 50 tisíc lidí a plánu nepřeje ani město.

Společnost vyšla vstříc úřadům, které žádaly předložení více variant modernizace zastaralého zařízení. A tak vedle původně plánované kapacity spalovny, která mělo likvidovat 20 tisíc tun odpadů ročně, je ve hře také varianta, že odstraní 15 800 tun za rok.

„Varianta se sníženým počtem provozních hodin (6 000 hodin) přinese oproti maximální variantě (cca 7 000 hodin) snížení celkového dopravního zatížení o 20 procent, snížení celkových emisí do všech složek životního prostředí rovněž o 20 procent,“ píše se v dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, kterou firma AVE CZ předložila.

Z rozptylové studie podle autorů vyplývá, že spalovna bude nevýznamným zdrojem emisí a její příspěvek k imisím ve vztahu k nejbližšímu okolí bude nepodstatný. Odpůrci „resuscitace“ spalovny, kteří proti plánu AVE CZ bojují už od roku 2007, mají strach, že tentokrát už firma uspěje.

„Mám z toho opravdu obavy. Ještě si myslím, že je nějaká šance tomu zabránit. Město by se o to mělo pokusit,“ řekl bývalý vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na České inspekci životního prostředí Miroslav Rubeš.

Zabránit spuštění spalovny bude složité, soudí město

Argumenty proti spalovně jsou stále stejné: Neměla by podle odpůrců plánu fungovat na návětrné straně města, v blízkosti obydlí a navíc by její provoz zhoršoval životní prostředí Pardubic, které je již dost zatížené z minulosti chemickým průmyslem.

Vedení pardubické radnice varovalo, že zabránit spuštění spalovny bude těžké.

„Pokud firma dodá technologii, která bude odpovídat legislativě, tak nejspíš uspěje. Ostatně takové spalovny se v západní Evropě staví běžně. Proto jsem chtěl zařízení koupit a ten problém definitivně vyřešit,“ uvedl před časem primátor Martin Charvát (ANO).

Boj o spalovnu v Rybitví 2004 Chemička Synthesia ukončila provoz spalovny v Rybitví. 2005 Rakousko-česká firma AVE CZ oznámila, že chce ve spalovně pálit chemický odpad. 2007 Začíná boj - proti plánu se ozývají lidé ze Srnojed, z okolních obcí a nakonec i Pardubic. 2008 Petici proti spalovně podepsalo zhruba 50 tisíc lidí. 2009 Veřejné projednání záměru se odehrálo před plnou arénou. 2010 Ministerstvo životního prostředí vydalo k plánované spalovně v Rybitví zamítavé stanovisko. 2013 Firma AVE CZ nabízí kraji spalovnu k prodeji za sedm milionů. Kraj odmítl. 2018 Pardubičtí zastupitelé na pátý pokus neschválili odkoupení zařízení za 35 milionů korun. 2019 Pardubice plán na odkoupení spalovny definitivně vzdaly. 2020 AVE CZ chce získat souhlas úřadů s modernizací spalovny.

Společnost AVE CZ sice za třináct let nezískala povolení stavět, ale před dvěma roky zaznamenala důležitý úspěch - ministr životního prostředí zrušil zamítavé stanovisko ministerstva ke spalovně z roku 2016 s tím, že uváděné argumenty by u soudu neobstály. To, že veřejnost spalovnu nechce, totiž ještě podle odborníků neznamená, že mohou úřady plán zamítnout.

Přesně to tvrdí firma AVE CZ. V nové žádosti upozorňuje, že v Evropě je v provozu zhruba 400 zařízení na energetické využívání komunálních či průmyslových odpadů, které mají identické emisní limity a některé z nich jsou umístěny v intravilánu města, například ve Vídni, Bernu, Paříži či Liberci.

„Občanský odpor vůči spalovnám odpadu, který je často vyvoláván zkreslenou argumentací některých uskupení, nemá racionální podstatu,“ uvádí se v žádosti.

Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice doufá, že ještě existují možnosti, jak spuštění spalovny zabránit. „Z mého pohledu je diskutabilní, zda se jedná o modernizaci staré spalovny, protože zařízení je skoro dvacet let uzavřené a chátrá. Bude potřeba postavit zcela novou spalovnu,“ řekl Linhart.

„Můžeme argumentovat blízkostí lidských obydlí. U zdymadla v Srnojedech vznikly nové domy, které tam před lety nebyly. Největším nebezpečím je podle mne případná havárie ve spalovně,“ uvedl Rubeš.

Dokumentace obsahuje i hodnocení následků případné fatální havárie. Autor analýzy rizik Jiří Kaláb dospěl k závěru, že následky havárie zůstanou svými účinky lokalizovány v areálu spalovny s tím, že vznik závažné nehody je „málo pravděpodobný“.

Spalovnu v Rybitví od roku 1995 provozovala společnost Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala AVE CZ, která od té doby plánuje její modernizaci.