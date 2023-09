Zneužitá dívka teď přemýšlí, jestli je heterosexuálka, řekla soudu znalkyně

Kromě pohlavního zneužití, sexuálního nátlaku a znásilnění nezletilých dívek viní obžaloba souzeného muže také z toho, že chtěl zapálit syna své družky, polil ho benzinem a snažil se škrtnout sirku.

Zneužívání dívek se podle spisu dopustil v letech 2016, 2021 a 2022. Dnes u soudu vypovídala znalkyně z oboru klinické psychologie Jindřiška Záhorská, která měla mimo jiné posoudit věrohodnost poškozených. Podle ní si dívky znásilnění nevymyslely.

„Tehdy dvanáctiletá dívka neměla narušenou specifickou věrohodnost. Byla emočně a sociálně nezralá. Zneužité děti nechápou, co se děje, jsou paralyzovány. I dospělá žena, která byla znásilněna, není schopná adekvátní reakce,“ řekla Záhorská.

Podle ní navíc děti často paralyzuje autorita dospělého člověka, a oběti se proto nebrání. „Nevědí, jak mají reagovat, jsou zahlceny strachem a studem,“ řekla Záhorská. U mladší poškozené nevyloučila negativní ovlivnění života do budoucna.

Druhé děvče bylo v době, kdy mělo dojít k sexuálnímu kontaktu, šestnáctileté. U dívky se rozvinula takzvaná porucha přizpůsobení, která se projevuje úzkostnými stavy, neurotickými projevy, ale i třesem. Pro tyto oběti jsou typické poruchy chování.

Dívka má problémy s navázáním kontaktu s lidmi a zejména s muži. „Sama přemýšlí, jestli je heterosexuálka, což je také znak takto poškozených žen. Intimní kontakt se ženou ale nevyhledává. Spíš se přikláním k tomu, že je to strach ze sexuálního kontaktu s mužem,“ řekla Záhorská.

Dívka se tehdy svěřila kamarádce, ta ale na její zpověď reagovala negativně, proto se dál nikomu nesvěřila. Vše vyplynulo až při vyšetřování. Oběti těchto činů mají podle znalkyně tendenci potlačit v sobě to, co se stalo.

„Ona sama by to nikdy nenahlásila, tyto ženy to raději potlačí, bojí se, že jim nikdo nebude věřit,“ řekla klinická psycholožka.

Oběti podle ní také často cítí vinu za tyto skutky. Vyčítají si, že neudělaly něco jinak. Vypovídají, až když je přiměje okolí, nebo když přijde nějaký podnět.

Obhajoba sice zmínila, že dívka již dříve trpěla psychickými problémy. Záhorská ale zdůraznila, že poruchu přizpůsobení muselo něco spustit a o žádném dalším závažném incidentu dívka při psychologickém vyšetření nemluvila.

Obžalovaný soustavně vinu u těchto dvou dívek popírá. Pouze u posledního případu z roku 2022 připustil dílčí vinu, když poškozenou zranil na pohlavních orgánech.

„Při skotačení a hraní došlo k tomuto, měla v kalhotkách krev. Řekla to tetě, že jsem s ní chtěl souložit. Byla na mě naštvaná, dal jsem prst, kam jsem neměl, zabořil se mi do jejího přirození,“ popsal událost obžalovaný.

Popřel, že by dívka byla svlečená, podle něj měla na sobě tričko, tepláky a kalhotky. V přípravném řízení uvedl, že se nechal svést dvanáctiletou dívkou.

Kromě toho mu obžaloba klade za vinu, že v červenci 2011 v afektu vzal kanystr s benzinem, šel do pokoje, kde spal na matraci syn jeho družky, a polil jej hořlavinou. Napadený se probudil, vyběhl do vedlejší kuchyně, kde už si útočník bral sirky a pokoušel se jimi škrtat.

„Chtěl jsem ho postrašit, nikdy jsem ho nechtěl zabít,“ řekl v pondělí obžalovaný. Motivem jeho činu podle něj bylo špatné chování družčina syna, který střídal střední školy, pil alkohol, chodil na diskotéky, dělal doma nepořádek a nepracoval.

Soud dnes rozhodoval o prodloužení vazby. Obžalovaný sice žádal o propuštění, ale soud mu nevyhověl.

„Přes rok nemohu pracovat a podílet se na vyživovací povinnosti svých dcer. Neuteču, akorát bych tím potvrdil to, z čeho jsem obžalován. Chci očistit své jméno a opakuji, že jsem nevinný,“ řekl obžalovaný závěrem.

Rozsudek zatím v případu nepadl, závěrečné řeči a rozhodnutí jsou naplánovány na 17. a 18. října.