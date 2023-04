Za vraždu ze vzteku a brutální napadení taxikáře dostal mladík 28 let vězení

Státní zástupkyně pro Baloga požadovala výjimečný trest na samé horní hranici, tedy 30 let nepodmíněně.

„Byl to likvidační útok bez možnosti obrany. U obžalovaného shledávám absenci výčitek svědomí, absolutně nerespektoval právo jiného na život, jednal chladnokrevně,“ řekla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obhájce obžalovaného odmítl, že by byl v případě napadení taxikáře prokázán vražedný úmysl.

„Způsob provedení by byl jiný. Hlavním úmyslem bylo zmocnit se cizí věci a použít k tomu násilí, ale úmysl usmrcení nebyl prokázán. Obviněný bodal do ramene,“ řekl v závěrečné řeči Slavomír Koreček a požadoval pro svého klienta vzhledem k jeho věku mimořádně snížený trest.

V případě Baloga existovala snad jen jediná polehčující okolnost, a to, že zatím nebyl trestán.

Vše ostatní mu jen přitěžovalo. Balog totiž ještě jako sedmnáctiletý v listopadu 2021 brutálně napadl při jízdě z Havlíčkova Brodu do Chotěboře taxikáře.

Znalec konstatoval, že mohlo dojít k smrti taxikáře. Útok v noci v jedoucím automobilu vyloučil slova obžalovaného, že nechtěl taxikáře usmrtit.

„Jeho jednání bylo naprosto racionální, marihuana jen odbrzdila agresivitu obžalovaného, chtěl se zmocnit automobilu,“ řekla v závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Tehdy byl ještě mladistvý proto se jeho čin posuzuje jako provinění vraždy ve stadiu pokusu.

O čtyři měsíce později brutálně zavraždil třiadvacetiletého otce dvou dětí. A nepomohly mu ani posudky soudních znalců.

„Představil mi svůj alternativní příběh, že ho k činu dovedl ďábel. Jako psychiatr jeho vysvětlení rozumím, protože je třeba se s tím, co se stalo, nějak vyrovnat. V příběhu jsem shledala neprožitost. Odvolával se na gotisty, ale tak se oni nechovají,“ řekla soudní znalkyně z oboru pedopsychiatrie Eva Čápová.

Nyní se obžalovaný muž odkazoval na to, že se stal Svědkem Jehovovým. Zástupci tohoto náboženského uskupení jej také navštěvovali ve vazební věznici.

Balog trpí trvalou smíšenou poruchou osobnosti, dominují u něj prvky emoční nestability, narcismus, výrazně je snížena emoční frustrace.

„Nesnese, aby byl kritizován, aby jeho sebeobraz byl okolím devalvován. Pak reaguje agresivně nebo autoagresivně. Rád mučí okolí a dominuje a pokud narazí, tak se dostane do obranného a útočného postoje. V jeho jednání se projevuje jeho výrazná impulzivita. Své nežádoucí chování bagatelizuje, svádí je na podmínky mimo jeho osobu. On se do nich dostává jako oběť,“ řekla u soudu Čápová.

Znalci označili možnou resocializaci obžalovaného za problematickou. „Vyplatím manželku (poškozeného) a jeho děti. Mrzí mě to. Měl jsem zůstat doma s tátou, mámou a sourozenci. Snažím se být lepší. A povedlo se to, mám nový smysl života,“ řekl Balog.