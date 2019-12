Kvůli nabouranému autu rozmlátil muž sousedovi obličej, může dostat 12 let

Petr Šišlák a Miroslav Jeřábek od sebe bydlí tři sta metrů. Takřka se neznají, Šišlák je přes týden pracovně pryč, není místní a ve vsi nedaleko Vysokého Mýta bydlí s družkou a dětmi v podnájmu.

Dohromady je svedla až dopravní nehoda, která sice nemá svědka, ale soudní dohru ano.

Letos 14. června večer totiž podle spisu napadl čtyřicetiletý Petr Šišlák při venčení psa Miroslava Jeřábka. Chtěl po něm deset tisíc korun kvůli podezření, že mu Jeřábek svým tmavým autem značky Suzuki naboural jeho citroën.

Poškozený to však nikde nehlásil a ani policie zavinění nehody právě Jeřábkovým autem neprokázala.

Auto, které si Šišlák koupil za deset tisíc korun, bylo po nehodě na odpis. Jak vypověděl, dveře u řidiče nešly otevřít, čtyřicet centimetrů od země se táhla černá odřenina, kolo bylo ohnuté o obrubu.

S rodinou začal pátrat, kdo mu mohl auto nabourat. Když jej místní navedli na Jeřábka, našel na jeho autě rýhy, které jsou podle Šišláka ve stejné výšce jako na citroënu.

„Šel jsem s družkou venčit psa a poškozený byl venku. Chtěl jsem po něm deset tisíc korun jako náhradu škody. Mávl rukou, že mi nic nedá. Naštvalo mě to, dal jsem mu pěstí,“ četla jeho výpověď předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková.

Sám obžalovaný před soudem vypovídat nechtěl s tím, že vše již řekl v přípravném řízení a zodpoví jen doplňující otázky.

Výše popsaným setkáním spor neskončil. Se psem si vyšel Šišlák ještě jednou, po 22. hodině. Zastihl Jeřábka u auta a jednal o poznání rázněji.

„Fyzicky napadl poškozeného tak, že k němu ve chvíli, kdy se poškozený skláněl otevřenými dveřmi do svého auta, přistoupil, udeřil ho pěstí do hlavy a poté ho přitiskl mezi dveře a karoserii vozidla a znovu ho několikrát udeřil pěstí do hlavy, přičemž se poškozený opakovaně udeřil do hlavy o karoserii vozidla a spadl na zem. Obžalovaný Šišlák po něm s vyhrůžkou, že ho zabije, požadoval uhradit údajnou škodu,“ uvedl státní zástupce Milan Vacek.

Kudy se dostanu ven? ptal se manželky poškozeného

Když Jeřábek viděl, že na zdatnějšího soka nemá, rozhodl se pod záminkou, že jde pro peníze, zmizet uvnitř domu.

Jenže Šišlák jej následoval ke garáži. Jeřábek se snažil před ním zavřít vrata, což se mu nepodařilo. Obžalovaný ho dál pronásledoval sklepem až do domu, kde ho znovu několikrát udeřil pěstmi do hlavy.

„Slyšela jsem hádku, viděla manžela, jak leží v krvi. Obžalovaný do něj kopl, vyběhl schody nahoru a ptal se, kudy se dostane ven. Řekl mi, že mu manžel naboural auto, že to nenahlásil a ať to taky nenahlašuje,“ vypověděla Alena Jeřábková.

Zatímco ona odškodné nepožaduje, její manžel žádá necelých 125 tisíc korun. Má dosud zdravotní problémy, podstoupil čtyřhodinovou operaci obličeje, utrpěl zlomeninu nosu a čelistí, dále poranění žeber i horních a dolních končetin.

Šišlákův obhájce se sice snažil zpochybnit výpověď svědkyně s tím, že je nedůvěryhodná a žádala policejní ochranu před manželem, to však soudkyně nepřipustila. „Moje manželství je šťastné,“ utla obhájce Jeřábková.

U soudu také několikrát padlo, že Jeřábek jezdil pod vlivem alkoholu.

„Když jsem ho napadl, cítil jsem z něj alkohol,“ vypověděl Šišlák.

Jeřábek přiznal jen to, že auto půjčil kamarádce a pak úsek od hřiště domů odřídil pod vlivem několika piv a slivovice.