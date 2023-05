Soud opět vrátil případ mučení vězeňkyně, jednoho dozorce zprostil obžaloby

Podle obžaloby dozorci Alici Večerkovou 8. ledna 2020 po incidentu ve vězeňském školském zařízení na přibližně tři a půl hodiny připoutali k okenním mřížím uzavřeného oddělení věznice.

„Poutání je možné podle zákona použít, pokud vězeň buď fyzicky napadne příslušníka vězeňské služby, ohrožuje život, či poškozuje majetek. Kopání do matrací takovým jednáním není. Pokud poškozená máchala rukama a prohlašovala, že jsou dozorci neschopní, není to důvod k použití donucovacího prostředku,“ řekl předseda odvolacího senátu Aleš Holík.

Podle soudce pro použití donucovacího prostředku nebyl důvod jen proto, že vězeňkyně Večerková odmlouvala a nepracovala. K ponechání pout neopravňují podle soudu dozorce slovní urážky ani to, že žena říkala, že jsou neschopní. Tento právní názor bude nyní pro okresní soud závazný.

Krajský soud dnes zprostil obžaloby dozorce Tomáše Pejchara, který byl ve věznici nováčkem a na místě byl jen jako doprovod, dalšího děje se neúčastnil.

Další obžalovaní se podle odvolacího soudu aktivně účastnili jednání vůči vězeňkyni. „Zmiňované chování na školském středisku ze strany poškozené není takové, aby musel být použit takový donucovací prostředek. Kdyby nic jiného, minimálně celé toto trestní řízení vedlo k tomu, že tento způsob připoutávání odsouzených zády k mřížím s rozpaženýma rukama ve věznici ve Světlé nad Sázavou skončil,“ řekl soudce Holík.

Okresní soud čeká třetí projednání

Okresní soud v Havlíčkově Brodě sedm dozorců dvakrát zprostil obžaloby, státní zástupce Lukáš Vodička se ale odvolal, a tak věc dospěla k odvolacímu krajskému soudu.

„Okresní soud neprovedl všechny důkazy, další hodnotil částečně a jednotlivě a ne ve vzájemných souvislostech. Nerespektoval právní názor odvolacího soudu a vyhodnotil nesprávně závěry šetření. Svědkyně uvedly, že poškozená plakala a marně žádala ošetření. Kamerové záznamy soud nehodnotil. Pokud by takovýto rozsudek přezkoumával Ústavní soud, zcela jednoznačně by ho zrušil a nařídil by nové projednání. Bylo poukazováno na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, to ale okresní soud nerespektoval. U posuzování věci Nejvyššího soudu byl člověk připoután 11 minut, tady je to 3,5 hodiny,“ řekl před odvolacím krajským soudem státní zástupce Lukáš Vodička.

Obhájci obžalovaných zdůraznili nevěrohodnost vězeňkyně. Odvolávali se například na výpověď lékaře, který na jejím těle nenašel stopy násilí. Výpověď Večerkové označili za fiasko obžaloby, zdůraznili, že podobného jednání se dopustila také ve věznici v Ruzyni a označili ji za problémovou odsouzenou.

„Nemůžeme čekat, až poprvé udeří dozorce, k němuž má vězeň chovat respekt. Příslušníci popsali podrobně, co se stalo. Poškozená se třikrát odmítala k soudu dostavit a musela být předvedena. Nechápu, proč státní zástupce podával obžalobu. Psychologové vyslýchali Večerkovou ve dvou, aby měli jistotu, že se nic nestane. Situace ve vězeňské službě je velice složitá. Ten, kdo tam nebyl, neví do jaké pozice jsou postaveni dozorci,“ řekl advokát Zdeněk Honzík, který více než dvacet let ve vězeňské službě pracoval.

Podle spisu se napadení Večerkové odehrálo 8. ledna 2020 v cele ve Světlé nad Sázavou. Obžalovaní se jí chtěli podle státního zástupce společně pomstít kvůli nevhodnému chování a rozhodli se ji potrestat po dobu několika hodin, a to na hranici snesitelnosti.

Poutání v pozici ukřižování byla jen legenda, myslí si obhajoba

Odvedli ji do školského vzdělávacího střediska, kde byla za přítomnosti dozorkyň připoutána za zápěstí k okenní mříži. Podle spisu ji později další dozorci připoutali opět za zápěstí do pozice ukřižování.

Vězeňkyně se musela omluvit za své chování, nikdo z obžalovaných nezabránil jejímu spoutání. Po celou dobu měla silně stažená pouta a bylo na ní otevřeno okno. Dozorci se na ni se smíchem chodili dívat, říkali jí, ať chcípne. Když se pomočila, musela po sobě uklidit.

Obhajoba je ale přesvědčená, že poutání v pozici ukřižování byla jen legenda, o níž odsouzené ženy slyšely, ale nikdo ji ve vězení nezažil. A jediná, která si to myslela, popsala polohu, která ukřižování neodpovídala.

Dozorci tvrdili, že se Večerková chovala nevhodně, kopala do matrací, byla arogantní. Ve vězení je za porušování zákazu řízení motorových vozidel a chovu zvířat.

Poutání okresní soud vyhodnotil jako systémový nedostatek, podle něj bylo běžné a soud ho nepřičetl k tíži obžalovaným. Podle svědků Večerková sabotovala výuku, nespolupracovala, odcházela z výuky, chovala se nepřípustně. Už jen podřizování se pravidlům brala jako ponižování.