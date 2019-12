Účetní zpronevěřila peníze svým přátelům, podle obžaloby dotovala rodinu

Po čase totiž lékařce začaly být podezřelé transakce na účtu, které nikdy své účetní Šoršové nezadala. Když na ni uhodila, šestašedesátiletá účetní nezapírala.

„Mamka ji kontaktovala s výpisem z účtu a nepravdivou fakturou. Řekla, že to nepoví, že neví,“ vypověděla u soudu dcera poškozené, která podle spisu Šoršová výrazně poškodila.



Za zločin zpronevěry a podvodu účetní hrozí u Krajského soudu v Pardubicích hrozí až 12 let vězení.

Podle obžaloby odkláněla sedm let částky na několik svých účtů, které měla u různých bank.

„Měla dispoziční a podpisové právo a bez vědomí poškozené a pro své potřeby svévolně pomocí bankovních příkazů neoprávněně převedla na své účty 1 277 061 korun,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Sama obžalovaná odmítla vypovídat, ze spisu ale vyplývá, že peníze, které odklonila z účtů svých klientů, použila například na zaplacení pojistného, hradila jimi elektřinu, telefon, nebo posílala peníze synovi. Ten využil svého práva a u soudu nevypovídal.

Když pak zemřel manžel lékařky, o účetnictví se Šoršová začala starat i její dceři, která po otci převzala těžební společnost.

Dcera sice veškeré transakce hradila pomocí internetového bankovnictví sama, ale Šoršová ji vždy dokázala do složky podstrčit fakturu, která obsahovala její číslo účtu.

Za smyšlené závazky získala od dcery své kamarádky více než osm milionů korun. „Tehdy to pro nás s mamkou bylo složité. Protože dělala pro otce, začala radit i mně, komunikovala s úřady. Faktury jsem nekontrolovala, díky poznámce v hromadném příkazu, kterou připojila, jsem věděla, co to je,“ vypověděla u soudu poškozená.

„V tomto jsme s maminkou prohloupily. Jsem vystudovaná ekoložka, věřily jsme jí,“ řekla ještě.

Když obě ženy zjistily, co se stalo, začaly chtít svoje peníze zpět, část sice dostaly, poté u notáře dohodly splátkový kalendář. Ten ale obžalovaná přestala dodržovat, část peněz dostaly díky vymáhání exekutora zpět.