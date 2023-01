Kopance do hlavy i rány pěstí. Devatenáctiletý rváč dostal 4,5 roku vězení

V červenci 2021 mladík se svým kumpánem napadl na parkovišti před obchodním domem jiného člověka, kterého pětkrát kopl do hlavy. Způsobil mu však i další zranění, s nimiž se poškozený měsíc léčil v nemocnici.

Týden poté v Havlíčkově Brodě na mostě přes řeku Sázavu dal jinému muži facku a pak i ránu pěstí do obličeje.

Na diskotéce o necelé tři týdny později fyzicky napadl dalšího člověka. Další svou oběť vylákal s kumpánem do opuštěného vagonu na nádraží, pod záminkou, že mu udělají tetování. Barva podle obžaloby poškozeného mladíka opakovaně udeřil do hlavy. Požadoval po něm peníze a také platební kartu s PIN kódem. Ke zlomenému nosu přibyly i četné oděrky a zhmožděniny.

Zhruba ve stejném čase byl Barva také součástí gangu, který se vloupal do budovy FC Slovan, vypáčil petlici na ledničce a ukradl 20 piv.

Trestní senát krajského soudu mu nyní udělil souhrnný trest v délce 4,5 roku ve věznici s ostrahou. Mladík si až do dneška odpykával trest, který mu již dříve vyměřil kutnohorský okresní soud. Vězeňský režim proto zná.

„Z výchovných důvodů jsme šli takzvaně pod sazbu, abyste věděl, že když se k něčemu přiznáte, na trestu se to projeví. Doufáme, že ve vězení jste si uvědomil, že chcete vidět svoji matku, rodinu, kamarády a nebudete po propuštění bezdůvodně napadat lidi. Věříme, že ve vězení nastoupíte do školního procesu, neboť vy máte na to, abyste se choval jinak,“ řekla v odůvodnění rozsudku soudkyně Anna Sobotková.

„Je mi líto, co jsem udělal. Ve vězení jsem si uvědomil spoustu věcí. Po propuštění mám domluvenou práci, budu bydlet u mamky,“ řekl Barva před soudem, kde také takzvaně přiznal vinu, soud tedy jednal pouze o trestu.

Pro trest pod sazbou se vyslovila státní zástupkyně i obhájce, který poukazoval na nižší věk obžalovaného.