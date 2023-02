Osahávali a obtěžovali jeho manželku, tak je zbil. Dostal tři roky vězení

Obžaloba sedmatřicetiletého muže vinila z toho, že v červenci 2021 brutálně zbil o čtyři roky staršího muže, který si dovoloval na jeho manželku.

„Mám takovou povahu, nepřenesu přes oči ani přes srdce, když někdo ubližuje ženě. Ta moje má 50 kilogramů a tohle prostě nerozdýchám,“ řekl obžalovaný před Krajským soudem v Pardubicích.

Oba manželé se šli na diskotéku bavit zvlášť. Když jeho manželka tančila na parketu s kamarádkami, začal jednu z nich obtěžovat poškozený. Byl neodbytný, a proto se mezi ně postavila manželka obžalovaného a rázně mu domlouvala. Ten ji však chytil za ruku a tiskl ji. Pak odešel. Ženě okamžitě naskočila na ruce velká modřina.

Když se o incidentu dozvěděl její manžel, naskočil do přijíždějícího taxi a muže po sto metrech dojel. Poté z taxíku vyskočil a muže začal bít do obličeje a kopat do něj. Poškozený u soudu už v úterý přiznal, že ten večer aktivně popíjel a má „okénka“.

Například si nevzpomněl, že dotyčnou ženu na parketu osahával. Z incidentu vyšel se zlomeným žebrem. Obžalovaného od ostřejší reakce odradil řidič taxi, který ho vyzval, aby nasedl, a odvezl jej zpět k diskotéce.

Není možné brát spravedlnost do svých rukou, řekl soud

Ke škodě útočníka to nebylo první napadení, kterého se dopustil. Muž byl za podobný skutek potrestán podmínkou u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. I tehdy jeho ženu někdo fyzicky obtěžoval a obžalovaný si to s ním přišel vyřídit až k němu domů. Poškozenému zlomil čelist a způsobil další zranění.

„Obtěžoval mě kamarád. Vymýšlel si před lidmi něco, co nebyla pravda. Manžel se mě jen zastal,“ říkala plačící manželka.

Advokát obžalovaného žádal i tentokrát pro svého klienta podmínku: „Kde bude můj klient pro společnost a rodinu prospěšnější? Ve vězení, nebo doma, kde se bude moci věnovat rodině a splácet dluh zdravotní pojišťovně?“ ptal se advokát Martin Pavliš.

Muž musí totiž ještě zaplatit Všeobecné zdravotní pojišťovně necelých deset tisíc korun za léčebné výdaje poškozeného.

„Soud nezpochybňuje motivaci obžalovaného a nevhodné chování poškozeného vůči manželce. Nic z toho ho ale neopravňuje k tomu, co se stalo následně. Není možné brát čest své manželky a spravedlnost do svých rukou. Obžalovaný dobře věděl a byl si vědom, kam může jeho útok vést, ale jeho motivace v kombinaci s alkoholem byla silná,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jan Šlosar.

Jak dále uvedl, podmíněný trest již obžalovaný dostal u okresního soudu za první skutek, ale ukázalo se, že je to mírná hrozba. „Soud tedy dospěl k tomu, že podmínky pro alternativní trest splněny nejsou,“ řekl Šlosar.

Rozsudek není pravomocný. Advokát obžalovaného se na místě odvolal přímo do protokolu.