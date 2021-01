Muž vylákal na neexistující dědictví přes 16 milionů, dostal 5,5 roku

Z manželské dvojice vylákal pod záminkou falešného dědictví jejich rodinné úspory. Manželé si pak neváhali půjčovat i od dalších lidí. Suma přesáhla 16 milionů korun. Tím se manželská dvojice dostala do dluhové pasti a sami skončili ve vězení.

Dunka si k manželům přišel říci o peníze celkem čtrnáctkrát, vždy uvedl, že peníze vrátí, až nabyde dědictví. Což se ovšem nikdy nestalo.

Podvodníkovi naletěl ještě další muž ze Svitavska. Dunkovi půjčil sto dvacet tisíc korun.

„Pak mi došlo, že je něco špatně a donutil jsem obžalovaného podepsat směnku a tisíc korun za každý den z prodlení,“ uvedl u soudu podvedený muž.

Krajský soud v Pardubicích poslal Dunku za podvod na 5,5 roku do vězení. Jak se mu podařilo vymámit z lidí tak vysokou částku, dohnat je do dluhové pasti a následně i do vězení, u soudu neřekl.

Vypovídat totiž nemusel. Rozhodl se v plném rozsahu přiznat a uzavřít takzvanou dohodu o vině a trestu jak se státním zástupcem, tak poškozenými. Hlavní líčení tedy ani nezačalo, neboť soudkyně přistoupila na dohodu dotčených stran.

„Obžalovaný se zařazuje do věznice s ostrahou. Dále musí do sedmi let ode dne propuštění z výkonu trestu uhradit v minimálních dvoutisícových měsíčních splátkách peníze poškozeným,“ uvedla v rozsudku trestní soudkyně Anna Sobotková.