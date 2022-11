Jen „odstranila problém“. Za hození dcery do popelnice dostala žena 16 let

„Svou nejzákladnější roli matky jste nezvládla a myslela jste jen na své pohodlí. Vaše odsouzení není dostatečným trestem. Doufám, že ve věznici budete pracovat a naučíte se řádu,“ řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková.

Dále uvedla, že celý život obžalované je poznamenán tím, jakou má osobnost a intelekt. „Nese se v tom, že za vás někdo musí jednat. Nezvládala jste ani nejzákladnější povinnosti, které jste měla vůči sobě, ale i své rodině. Na problémy jste reagovala absolutně nelogicky. Porod pro vás nebyl šokem, měla jste za sebou dvě těhotenství, věděla jste co, se s vámi děje. Proto jste naložila s tou věcí (míněno dítě), jak jste naložila. Jednala jste racionálně, pragmaticky a účelově. Odstranila jste problém, který by vám bránil ve vašem dosavadním komfortním životu,“ řekla dále Sobotková.

Soud také obžalované uložil zaplatit dceři 750 tisíc korun jako nemajetkovou újmu za duševní útrapy. Zmocněnec poškozené přitom požadoval odškodnění 1,5 milionu korun. Se zbytkem nároku proto soud zmocněnce odkázal do civilního řízení.

Jakkoli se mohl trestní senát domnívat, že matka má snížené mentální schopnosti, které ji vedly k odložení novorozené dcery do popelnice, soudní znalci v případu udělali definitivní jasno.

Uvedli sice, že žena má snížené intelektové schopnosti, netrpí ale žádnou duševní chorobou a v době trestného činu byla zcela při smyslech.

„Obžalovaná je osobností nezodpovědnou, lehkovážnou, nezvládá běžné nároky na domácnost. Ani tyto rysy její osobnosti nevedly k tomu, aby mohla takto brutálně jednat,“ uvedla soudní znalkyně z oboru psychologie Lenka Čermáková.

Obžalovanou označila jako nekonfliktní do chvíle, než se dostane pod tlak, pak začne být agresivní. „Přesouvá vinu na druhé. Je spokojená, když po ní nikdo nic nechce,“ řekla Čermáková.

Ve vazbě je se svým životem spokojená

Před soudem byla psycholožka tázána, zda ji na obžalované něco překvapilo. „Je spokojená se svým životem ve vazbě. Její rodina jí nechybí. Nikdo po ní nic nechce, má tam klid, je se svým současným životem vyrovnaná,“ podotkla.

Obžalovaná podle ní neudělá, co nechce. „Chtěla, aby se partner o jejím těhotenství nedozvěděl, a to nikdy. Je zde jasný záměr utajit a zbavit se toho, co jí překáželo a ohrožovalo. Věděla, že partner třetí dítě nechce a hrozil jí, že se s ní rozejde. Dceru dehumanizovala na úroveň věci,“ řekla Čermáková a vyloučila, že by obžalovaná jednala ve zkratu.

Žena se sice u soudu nijak neprojevovala, psycholožka však uvedla, že obžalovaná je schopná jednoduché věci plánovat. „Pět let dělala na pokladně v supermarketu, není na tom tak mentálně špatně, jak ji vidíme,“ řekla znalkyně.

Toto vyjádření přivedlo státní zástupkyni Lenku Faltusovou k tomu, aby navrhla přísnější trest. „Obžalovaná učinila vše, aby byla vražda dokonána. Plán by jí perfektně vyšel, kdyby dítě nebylo včas nalezeno. Matka by se pak dohledávala mnohem hůř,“ řekla Faltusová a navrhla šestnáctiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou.

„V tomto typu věznice může obžalovaná pracovat a rodině přispívat na nezletilé děti,“ řekla Faltusová.

Zmocněnec poškozené dívenky Tomáš Novotný požadoval po ženě 1,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Když mluvil o celoživotní bolesti a nálepky „dítěte z popelnice“, obžalovaná jen upřeně hleděla před sebe a sledovala soudkyni.

„Suma je přiměřená celoživotní bolesti,“ řekl Novotný a požadované odškodnění za brutální vstupenku do života přirovnal k náhradě, kterou žádal pro děti rodičů, kteří zahynuli při autonehodě.

Ačkoli projednávaná věc nenechala klidnou veřejnost ani přítomné novináře, osobou, která nepronesla naprosto nic, byla právě obžalovaná. Nevyužila ani práva závěrečné řeči ani posledního slova. Rozsudek není pravomocný, žena se na místě odvolala. Za pokus o vraždu jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Obžalovaná celou dobu tvrdí, že nevěděla, že je těhotná, přestože má dvě další děti. Podle odborníků je mentálně na úrovni čtrnáctiletého dítěte.

Holčičku porodila v noci ve sklepě domu a hned poté ji odnesla do kontejneru na odpad. Podle znalců porod proběhl normálně a dívenka se narodila zdravá. Přežila jen díky tomu, že ji našli dva lidé při prohledávání popelnic. Všechny tři děti má nyní v péči partner obžalované.