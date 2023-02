Za smrt tří lidí, kteří po nehodě uhořeli v autě, dostal řidič osm let vězení

Nehoda se stala loni 12. února před 4:30 u nádraží. Vozidlo Škoda Fabia čelně narazilo do stromu, pak vzplálo a tři lidé v něm uhořeli. Byly to dvě ženy ve věku 22 a 23 let a osmnáctiletý mladík. Jedna z dívek byla přítelkyní řidiče, který nehodu zavinil.

Podle spisu jel osmadvacetiletý Jandera rychlostí do 75 kilometrů v hodině, když narazil do stromu. V dechu měl 1,82 promile alkoholu, měl pozitivní test na pervitin a marihuanu. Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykových látek mu hrozilo až deset let vězení.

Miroslav Jandera prohlásil vinu. Soud tedy upustil od dokazování. „Dobrovolně přiznávám vinu, vozidlo jsem řídil. Teď žádné drogy neužívám, kokain a LSD jsem vyzkoušel, pravidelně jsem kouřil marihuanu a bral pervitin, ten třikrát až čtyřikrát týdně, marihuanu o víkendech,“ řekl Jandera.

Muž už byl v minulosti trestaný, protože převážel marihuanu, na rok přišel o řidičský průkaz kvůli přítomnosti návykových látek, bylo to však v delším horizontu od tragické nehody.

Obžalovaný sice po nehodě vyhledal pomoc u odbornice, ale pouze několikrát. „Sám jsem se rozhodl, psycholožku jsem navštívil třikrát, pak jsem tam už nešel, furt se mi to připomínalo a nepomáhalo mi to,“ řekl před soudem Jandera.

Zároveň přiznal, že i po nehodě pil alkohol a užíval drogy. Nyní podle svých slov asi měsíc neužívá nic.

Rodiny poškozených zkoušel kontaktovat pomocí textové zprávy, ale nikdo na ni nereagoval, tak se dál nesnažil.

Soudní znalec z oboru psychiatrie uvedl, že muž je závislý na drogách i alkoholu. Označil ho za rizikového pro společnost s pravděpodobností recidivy. Chybí mu realistický náhled na závislost.

„Jedinou polehčující okolností je přiznání viny obžalovaného, rodiny přišly o tři děti a nic jim je nevrátí. Obžalovaný nehodlá se svými závislostmi skoncovat, drogy i alkohol užíval ještě nedávno. Neučinil žádný další pokus, jak kontaktovat pozůstalé. Je pochopitelné, že se ho rodiny snaží vytěsnit, nějaký další pokus ale učinit měl. Také z důvodu generální prevence jsme přistoupili k přísnému trestu,“ řekla předsedkyně trestní senátu Eva Kotalová.

Jandera musí dále zaplatit 33 tisíc jako škodu na zcela zničeném autě, dále pak krajským silničářům 50 tisíc za poškozenou třešeň. Po opuštění vězení nesmí deset let řídit auto.

12. února 2022

„Obžalovaný zasáhl do lidského života, polehčující je pouze doznání a na něj navazující přiznání, což učinil už v přípravném řízení. Zavinil smrt tří osob. A spáchal více trestných činů, a to i úmyslně. Pod vlivem pervitinu zavinil nejen dopravní nehodu, ale pod vlivem řídil, i když byl nemocný s nemocí covid-19,“ řekl v závěrečné řeči státní zástupce Michal Dadák. Pro obžalovaného Janderu požadoval trest ještě o půl roku vyšší.

Jak žalobce dále uvedl, Jandera se ze zákazu řízení nijak nepoučil, nezanechal užívání alkoholu a drog. Možnost jeho nápravy vykresluje dosavadní lehkovážný přístup, nemá sebereflexi k nahlížení, je u něj vysoká míra rizika recidivy.

„Jsem ve velice svízelné pozici. Mám hájit něco, co sama neschvaluji. Musím potvrdit slova státního zástupce, je si toho však vědom i můj klient. Sebereflexe je u něj trošičku horší, nepodrobil se protialkoholnímu ani protitoxikomanickému léčení. Po skutku byl v posttraumatickém šoku. Když se snažil vyhledat odbornou pomoc, bylo to problematické, sám se snažil vytěsnit nehodu, aby mohl nastoupit výkon trestu. Je si vědom toho, že musí jít do vězení. Tam jiná možnost není. Od počátku, co ho zastupuji, toto ví. Sám si není schopen pomoci, výkon trestu mu pomůže, tam nebude moci užívat alkohol ani drogy,“ řekla advokátka Anna Košťálová. Rozsudek je pravomocný.