Dvaačtyřicetiletého muže přivedla k soudu v poutech z vazby policejní eskorta. Podle obžaloby opakovaně osahával a vykonával různé sexuální praktiky s nezletilými neteřemi své přítelkyně, které k nim pravidelně jezdily, přespávaly a muže měly rády. Od roku 2024 až do jeho zadržení v listopadu 2025 svůj vztah s dívkami zneužíval pro své sexuální odreagování při aktivitě na internetové stránce amateri.com, kde se vydával za jejich otce.
Uživatelům tam tvrdil, že se svými dcerami provozuje různé sexuální praktiky, a zasílal jejich fotografie neznámým lidem, včetně skutečných jmen dívek. Některé ženy to prý vzrušovalo.
U soudu zaslané zprávy obsahující explicitní popis sexuálních praktik zazněly, stejně jako popis činností, které obžalovaný se svými oběťmi podle státního zástupce prováděl, redakce iDNES.cz je však nezveřejňuje.
Oběma děvčatům bylo v té době deset let a muže v podstatě braly za svého tátu, protože se skutečným otcem neměly kladný vztah. A obžalovaný svého postavení v rodině podle státního zástupce zneužíval. Dívky nejprve jeho jednání trpěly proto, že mu nerozuměly; později, byť se jim to nelíbilo, se bály bránit, neboť je instruoval k mlčení, aby kvůli tomu nešel do vězení, což ony samy také nechtěly.
Šíření dětské pornografie přiznal, znásilnění ne
Obžalovaný dnes dopoledne prohlásil u soudu vinu ve dvou skutcích, které mu státní zastupitelství klade za vinu, a to, že uchovával dětskou pornografii a distribuoval ji dál. Soud prohlášení viny v rozsahu přiznaných skutků přijal.
Zásadní část obvinění však muž odmítá a tvrdí, že šlo pouze o fantazie a komunikaci ve virtuálním světě.
„Cítím se nevinen, nikdy se to nestalo. Moje jednání bylo holkám podsouváno policií. Já jsem se policii přiznal kvůli tomu, abych zachránil holky, aby už to všechno skončilo. Slyšel jsem za dveřmi jejich pláč. Pan státní zástupce zcela záměrně a lživě manipuluje s důkazy a výsledky mých vyšetření. Nikdy jsem holkám neublížil a dělal jsem všechno pro jejich blaho,“ řekl obžalovaný na svou obhajobu.
Také opakovaně zpochybňoval postup policie. Tvrdil, že byl při policejním výslechu pod tlakem, neměl možnost zavolat svého obhájce, a proto vypovídal nepravdivě. Například tvrdil, že jednu z dívek vyfotil, i když omylem, ve sprše a snímek následně posílal dalším uživatelům. Což nyní popíral. „Říkal jsem to, co po mně chtěli, abychom to měli všichni za sebou,“ uvedl.
Zároveň připustil, že jeho chování na internetu bylo nevhodné. „Vím, že to bylo špatné, a stydím se, že mě něco takového vůbec napadlo a vzrušilo. Nejsem nemocný, nelíbí se mi děti, ale lákalo mě, že je to něco nového a i ty ženy to zajímá. Vždy jsem se jen uspokojil a tím to skončilo. Na holky jsem nesahal, vzrušují mě ženy,“ vysvětlil.
Při čtení výpovědi od policie mnohokrát soudkyni zastavil s tím, že to tak nebylo. Za lživé označil všechny informace, na kterých obžaloba stojí. „Ve své výpovědi jste před policií uvedl, že k dotykům docházelo při běžném hraní, kdy jste je hladil po hýždích, jednu z dívek jste hladil a dával pusy na přirození při hře na pusinkovanou nebo jste dokonce jedné z dívek dle svých slov nabídl, zda si chce osahat vaše obnažené přirození, přičemž se u toho měla dívka usmívat. Na otázku, zda jste jim někdy stahoval kalhotky, jste odpověděl, že pouze při hraní z legrace, stejně jako ony vám trenky. Ve vaší výpovědi dále stojí, že vás vzrušoval ten pocit zakázaného, ale ovládl jste se a měl černé svědomí z toho, proč se vám to vlastně tak líbí. To vše nyní označujete za nepravdivé?“ tázala se soudkyně Jana Bodečková.
„Přesně tak, to není pravda. Na zadek jsem je občas plácl nebo pohladil, ale to bylo stejně běžné jako škrabkání na zádech nebo jiný běžný kontakt. Řekl jsem to, aby byl klid. Vyšetřovatel mi řekl, že jsem po*era a ne chlap, když to nepřiznám. Já ty holky miluju, někdy mi říkaly tati, i když jsem jim říkal, aby to nedělaly. Ty věci, co jsou v obvinění, jsou neproveditelné, to by došlo k úrazu. Je to nesmysl,“ dodal obžalovaný.
Podle matky dívek je nevinný
Matka nezletilých dívek odpoledne u soudu prohlásila, že její dcery by rády znovu vypovídaly u soudu, protože otázkám u výslechu nerozuměly nebo byly pod tlakem, tedy jsou výpovědi nepravdivé.
„Mají strach z policie a celé je to trápí, odkývaly to, co jim bylo policií podsouváno. Jsem přesvědčena, že obžalovaný je nevinný. Vždy nám pomáhal se vším pro holky. S mojí sestrou mi pomáhají splácet dům, koupil mi auto, ve kterém jezdím. Nyní jsme bez něj celá rodina ve velké finanční tísni, navštěvujeme ho alespoň ve vazbě, ale chci, aby soud znovu vyslechl holky, aby mohly říct pravdu, že se nic nestalo,“ uvedla matka dívek.
Státní zástupce upozornil na to, že její tvrzení si odporují. Na jedné straně říká, že dcerám věří, na druhé označuje jejich původní výpovědi za nepravdivé.
Podle nejvyšší sazby obžalovanému hrozí šest až dvanáct let ve vězení. Opatrovník dívek navrhl, aby bylo každé z nich uhrazeno 300 tisíc korun jako nemajetková újma.
Soud bude v jednání pokračovat i v dalších dnech.