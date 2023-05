Střecha pardubické družiny by měla být se zelení i fotovoltaikou

„Návrh stavby počítá i s vegetační střechou na objektu školní družiny i přístavby a s fotovoltaickou elektrárnou na střeše družiny,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Zastupitelé už v pondělí odhlasovali záměr spustit stavbu za více než 40 milionů korun. Půjde o jeden z prvních „zelených“ projektů v Pardubicích.

„Objekt se nachází přímo v areálu školy a navazuje na provoz této největší pardubické základní školy. Nyní máme hotový návrh stavby od JA Architekti s předpokládaným propočtem investičních nákladů 42 milionů korun,“ uvedl Jakub Rychtecký.

Nové učebny by se nacházely v pavilonu F a spolu s opravou venkovního prostoru by nabídly volnočasové vyžití vyššímu počtu dětí. Nemovitosti, které jsou v majetku města, původně využívala společnost Služba škole, její činnost však v areálu skončila.

„Abychom objekt mohli vrátit zpět potřebám pardubického školství, potřebuje kompletní rekonstrukci včetně kanalizace, rozvodů elektřiny a podobně. Jelikož škola nové prostory a navýšení kapacity družiny opravdu potřebuje, toto je z našeho pohledu nejlepší a nejefektivnější řešení, jak situaci vyřešit,“ uvedl Rychtecký.

Tři učebny jsou podle něj přitom navrženy tak, aby je v budoucnu bylo možné předělat na kmenové třídy, čímž by se v případě potřeby dala operativně navýšit kapacita příslušného školského obvodu.

Stávající situace je taková, že tři oddělení využívají prostory školní družiny, zbylých šest oddělení našlo své zázemí v kmenových třídách prvního stupně.

„Takové řešení je však nedostačující. Třídy by se během dne neměly měnit na zázemí pro volnočasové aktivity, které má i co se vybavení týče zcela jiné potřeby. Velmi kvalitně zpracovaný návrh počítá se čtyřmi odděleními školní družiny včetně zázemí pro žáky i zaměstnance, vybudováním šaten, kuchyňky, sociálního zařízení, skladů, kabinetů i denní místnosti právě pro personál, zkrátka všeho, co pro provoz potřebujeme,“ řekl ředitel ZŠ npor. Eliáše František Němec, který společně s Rychteckým v podzimních volbách kandidoval za Žijeme Pardubice.

Vedle investičního záměru v plné verzi zastupitelé schválili i pokrytí částky tří milionů korun v rozpočtu města, které půjdou na přípravu projektové dokumentace. „Samotná stavba by se mohla konat v letech 2025 až 2026, přičemž město bude hledat také možnou dotační výpomoc včetně prostředků určených na snižování energetické náročnosti budov,“ dodal Rychtecký k polabinské základní škole.