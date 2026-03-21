Skladovací hala u Opatovic je před dokončením, spor o ni dodnes není u konce

Po betonových schodech návštěvník vystoupá do galerie připomínající lóži v obří aréně. Pod ní se v přítmí rozprostírá více než dvě stě metrů dlouhý prostor. Les betonových sloupů drží strop haly, která vzniká u dálniční křižovatky mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou.
„Ale tohle není žádná obří hala,“ říká jednatel developerské firmy Czech Industrial Development Jan Jirotka. „Spíš hala okresního formátu. Má jen necelých 25 tisíc metrů čtverečních.“
Projekt za zhruba 1,5 miliardy korun vyvolal jeden z nejvyhrocenějších sporů v regionu. Místní hovořili o ošklivé krabici, kterou zde nechtějí. Proti byla obec Čeperka. Výstavbu odmítli lidé v Opatovicích v referendu. Teď se však boj blíží do finále. Hala už stojí. Na začátku příštího roku se sem nastěhuje firma Rohlik.cz.
Zvenku se zdá, že je už hotovo a stačilo by jen štěrk nahradit asfaltem, po němž by kamiony zajely k desítkám vrat po obvodu.
Uvnitř je ovšem prostor prázdný, a tak trochu evokuje slavnou podzemní cisternu v Istanbulu. Jen zde v šeru nenesou strop antické sloupy, ale sloupy z betonu vysoké čtrnáct metrů pravidelně rozmístěné do obdélníků 24 krát 12 metrů.
Sklad bude chránit automatické hasicí zařízení
V místě budoucího hlavního skladu ve směru na Čeperku proniká jarní slunce protipožárními světlíky ve střeše. Investora stály dvacet až třicet milionů korun. Jirotka ukazuje rukou na další opatření proti požáru. Na červené rozvody sprinklerového systému pod střechou. Automatické hasicí zařízení bude chránit sklady.
„Nefunguje tak, jak to lidé znají z filmů, kde se voda spustí všude jen kvůli kouři a hrdina uniká. Sprinklerové hlavice se musí zahřát na vysokou teplotu, až pak se voda spustí pod velmi silným tlakem, a to jenom lokálně, nikoliv všude,“ řekl Jirotka.
Pod mrazákem se bude topit
Na druhé straně haly dělníci budují podlahové vytápění. Na ploše, kde bude stát obří mrazák. „Uvnitř bude minus 20 stupňů a ten chlad se šíří z mrazáku dál. Potřebujeme, aby nepromrzlo to podloží, a izolace nestačí,“ uvedl Jirotka.
Vyhřívání na osm stupňů zabrání změnám podloží. „Aby se nestalo to, co kdysi na litvínovském hokejovém stadionu, kde před rekonstrukcí byly branky v úplně jiné úrovni,“ řekl Jirotka.
Třetinu plochy zabere hlavní sklad, druhou mrazák, chladicí zařízení, pekárna a lékárna. Uprostřed bude sklad s užšími regály.
Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku
Právě kvůli podobným projektům přitom v posledních letech sílí odpor obcí, které se obávají dopravy a proměny krajiny.
Hala vzniká na místě, kde podle územního plánu být může, zhruba čtyři sta padesát metrů od nejbližších rodinných domů v Čeperce. Firma si koupila pozemky, ale v lednu 2023 lidé v Opatovicích v referendu řekli, že zde halu nechtějí. Výsledek nic nezměnil. Obec by musela pozemky vykoupit za více než sto milionů. Proti vzniku haly je obec Čeperka. Bojí se dopravního zatížení.
Podle investora budou nákladní auta jezdit po nové cestě od Opatovic, ne přes obec. Čeperce vadí, že i když má halu takřka na dvorku, daň z nemovitostí budou inkasovat sousední Opatovice, které od haly dělí vysoký dálniční val. Ve všech sporech se však úřady i soudy přiklonily na stranu investora. Poslední šancí obce Čeperka je kasační stížnost.
Kamiony v obci, zlobí se Čeperka
Mezitím pokračují spory i v průběhu stavby, obec si stěžuje, že firma dopravu na stavbu záměrně vede přes Čeperku, investor připouští, že pár kamionů nedopatřením přes vesnici projelo, ale byla to podle něj chyba řidičů a nikoliv záměr.
Stavební část bude podle Jirotky hotová v červnu, do konce roku se budou montovat technologie, firma Rohlik.cz by zde mohla začít fungovat v prvním čtvrtletí. S ní se developer dohodl až ve chvíli, kdy překonal hlavní překážky.
„Neuměli jsme lidem dopředu říct, kdo zde bude. Když nevíte, zda dostanete povolení v šestém nebo desátém roce, tak to ani nejde. Zákazník potřebuje vědět, kdy se může nastěhovat,“ uvedl Jirotka.
