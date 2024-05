Pardubický skatepark čekají opravy, město do něj investuje pět a půl milionu

Mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo nominační závody na olympiádu. Ale také místo, kde si po škole dávají sraz děti a učí se nové triky.

Pardubický skatepark má bohaté využití. A aby to tak mohlo být i v budoucnu, město se pustilo do rekonstrukce areálu. „Vzhledem k potřebě rozsáhlejších úprav je nutné pro bezpečný provoz skateparku a zkvalitnění zázemí pro sportovce, kterých ročně projde areálem devět tisíc, investovat 5,5 milionu korun do výměny překážek a kompletní opravy tribuny,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký, zodpovědný za sport a ekonomiku.

Nová tribuna bude určena ke stání i sezení. Její zadní stěna bude pak navíc sloužit jako oplocení celého areálu. „V rámci modernizace skateparku je už dlouhodobě naplánováno odstranění současných tribun a výstavba nové tribuny na západní straně haly. Stavba nového ochozu je v přípravné fázi a čeká se, až stavební povolení nabude právní moci. Dokončeno by mělo být zhruba do poloviny května, aby nedošlo k narušení freestyle sezony,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal, který je zodpovědný za majetek a investice.

Výměna tribuny vyjde na čtyři miliony korun a zhotovitelem stavby bude společnost Agrostav Pardubice. Tedy stejná firma, která nyní pro magistrát opravuje koupaliště na Cihelně.

Investicí zároveň plní radní města koncesní smlouvu s provozovatelem sportoviště. Tím je společnost Sk8park s.r.o., která se o pardubický skatepark stará, hradí náklady spojené s běžným provozem a údržbou areálu, zatímco město platí rozsáhlejší úpravy.

„Město Pardubice každoročně přispívá na provoz skateparku v rámci platné koncesní smlouvy,“ řekl Rychtecký.

Výhodou areálu je kompletní zastřešení překážkové plochy. Během rekonstrukce v minulých letech byly přidány nové sprchy a šatny, čímž se zvýšil komfort pro návštěvníky. Pro fanoušky skateboardingu je k dispozici i venkovní street zóna, tréninkové doskočiště s molitanem a prodejna sportovního vybavení, náhradních dílů a ochranných pomůcek. V areálu je k dispozici i půjčovna sportovního vybavení a servis.

„Obstaráváme provoz i rozvoj areálu a také produkci tradičních závodů pro mládež, zájmových jarních víkendů a letních campů a zároveň jsme pořadatelem nejvyšších soutěží konaných v Česku. V areálu také zajišťujeme exkluzivní výuku mládeže s nejlepšími jezdci jak pro kola BMX, tak pro stále populárnější Freestyle Scooter,“ uvedl k fungování skateparku provozovatel František Solař.

Skatepark za dnes už bývalým lihovarem Hobé dokončila pardubická radnice v roce 2007. Zaplatila za něj zhruba 20 milionů korun. Od té doby se v areálu konala už celá řada prestižních sportovních akcí. Na travnaté ploše vedle skateparku se v minulosti konalo i letní kino a pravidelně na něm stávají cirkusy nebo provozovatelé pouťových atrakcí.