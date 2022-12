Starostova koalice chtěla v noci zhasínat lampy, opozice návrh nepodpořila

Ve Svitavách se příliš často nestává, že by opozice dokázala shodit předložené návrhy radniční koalice. Pryč jsou však časy, kdy koalici pod vedením Sdružení pro město Svitavy ke schválení čehokoliv příliš nevadili ani chybějící zastupitelé v prořídlých lavicích.

Po letošních volbách už je tomu jinak. Stačí čtyři nepřítomní zastupitelé koalice, opozice na značkách a plány města se rozplynou jak pára nad hrncem. To se ukázalo při pondělním zasedání.Stejně jako jiná města v republice chtělo vedení Svitav kvůli energetické krizi a vyšponovaným cenám elektřiny ušetřit a omezit dobu svícení pouličních lamp.

Město má na svém území 1 907 lamp, které spotřebují téměř 700 MWh. A to není málo vzhledem k tomu, že radnice od příštího roku místo bezmála 2 milionů korun po zastropování bude muset nově platit téměř 4,5násobek původní ceny.

Jelikož v úspornější LED verzi je prozatím jen 30 procent lamp, město chtělo uspořit nepopulárním zhasínáním veřejného osvětlení. A to ve všední dny mezi půl dvanáctou a čtvrtou hodinou ranní kromě pátku a soboty, kdy by lampy svítily bez omezení.

„Opatření řeší úsporu elektrické energie ve Svitavách od 1. ledna 2023 do doby, než dojde k postupné výměně svítidel za nové LED zdroje. Jen v příštím roce vyměníme dalších 839 svítidel. Poté začneme regulovat tato světla snížením intenzity svícení na 20 procent. Regulace vyjde ekonomicky lépe než zhasínání světel,“ řekl starosta Svitav David Šimek k dočasnému řešení.

Jak uvedl, některé lokality kvůli bezpečnosti město nemá v plánu zhasínat vůbec. Jedná se především o průjezdní silniční tahy, náměstí, nádraží apod.

Opatření mělo do městské pokladny přinést roční úsporu zhruba dvou milionů korun.

„Možná je to pro někoho málo, ale náklady na veřejné osvětlení v příštím roce se budou pohybovat kolem 8,5 milionů korun. Pro představu jde o částku, kterou každý rok přispíváme na chod svitavského Senior centra,“ dodal Šimek.

Opozici nepřesvědčil. Všech osm zastupitelů hnutí ANO se poté postavilo za právníka Davida Švece, podle něhož nebyly zváženy všechny právní důsledky potemnělých ulic.

„Z plánů zimní údržby vyplývá, že některé chodníky se udržovat nebudou, a pak ještě zhasneme? To může mít pro město právní dopad zejména ve chvíli, kdy se někomu stane úraz. Nevím, jak se bude město odkazovat na fakt, že vlastník komunikaci označil, že se v zimě neudržuje, ale přitom byla potmě. Nebude pak úspora medvědí službou?“ obává se Švec zvýšených náhrad pojistného plnění ze strany města.

Nechcete šetřit na osvětlení? Budeme muset škrtnout jinde

Jako problematické vidí v potemnělých ulicích města i používání dálkových světel u aut. Starosta Šimek se však zviklat nenechal a bod programu nestáhl. Zastupitelé opozičního hnutí měli podle něj týden na to, aby nezodpovězené otázky probrali s právničkou města.

„Mně přijde škoda něco odkládat. V lednu, kdy se dá úspora udělat největší, bychom se o nejtemnější měsíc v roce okradli. Nejsme jediné město v republice, které k tomu přistoupilo,“ dodal svitavský starosta Šimek.

Část koaličních zastupitelů chyběla, bod programu tak o jeden hlas neprošel.

„Pokud zastupitelstvo ukázalo, že touto cestou jít nechce, nevadí, škrtneme jinde. Škrtneme ve sportu, ve školství, v sociálních službách, vezmeme to z jiné kapitoly. Balík peněz určený na chod města je jeden. Nejde-li to z jedné oblasti, půjde to z jiné. To abyste byli připraveni, že váš krok bude mít dopad do rozpočtu v jiné kapitole,“ varoval opozici Šimek.

Město podle něj není z pozice energií v jednoduché situaci. Svitavy v roce 2023 na energiích včetně spotřeby příspěvkových organizací zaplatí ze 350 milionového rozpočtu místo 30 milionů korun 65 milionů.Energie město kupuje v rámci elektronické aukce, příští rok mu však končí výhodné zafixované ceny. Nové platby za plyn a elektřinu se tudíž budou odvíjet od zastropovaných cen na burze.