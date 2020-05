Silnici u Chocně čeká jen drobná oprava. Chtěli jsme víc, říká policie

Pardubický kraj totiž tuto spojnici zařadil právě mezi přivaděče, na něž čerpá státní peníze zaručené uzavřeným memorandem.

Peníze v celkové výši 2,7 miliardy korun jsou však časově vázané. Proto se kraj do větších úprav nepouští, jelikož by mu příprava zabrala více času a starostí, a tak by nemusel plánované stavby včas dokončit.

Problém je v tom, že kromě rovnějšího asfaltu zůstanou cesty stejné, takže i nadále povedou také obydlenými územími. Z celkových osmi přivaděčů jich na zelené louce vyroste polovina. Zbytek jsou opravy nynějších „dvojek“, což se týká i silnice z Chocně na Žamberk.

„Je to modernizace ve stávající trase. Nic se nerozšiřuje,“ prohlásil na společném projednání územního a stavebního řízení ve Rvišti projektant Martin Hudec z firmy Prodin.

„Pokud by byly peníze garantované na delší dobu, byly by úpravy větší. Nejsou ale časově neomezené, a proto se dělá maximum ve stávající trase,“ řekl technický náměstek SÚS Jiří Synek, přičemž používané slovo přivaděč označil za nešťastný výraz.

Opraví silnici, která není součástí obchvatu

Kraj se pustí do opravy silnice, která je zejména ve stoupání za Chocní směrem k Mostku v dezolátním stavu. Tam kromě povrchu upraví propustky a odvodnění.

Přitom tento úsek má v budoucnu téměř osiřet, jelikož ho má nahradit obchvat Chocně, který vyústí až před Mostkem. Jenže příprava zatím vázne, a tak SÚS nezbývá nic jiného než nachystat administrativně jednodušší opravu, na kterou například nepotřebuje vykupovat pozemky či jakkoliv měnit trasu. To ostatně zahrnovaly představy policie, která se k záměru vyjadřovala.

„Z naší strany byl pohled úplně odlišný, ovšem to by bylo moc práce. Zadání bylo zkrátka jiné. Máme ale za to, že akce bude i tak přínosem, takže jsme k ní dali souhlasné stanovisko,“ řekl Jiří Kaplan z Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Ústí nad Orlicí.

Policie třeba požadovala přidání stoupacího pruhu u Rozsochy. Silnice od Libchav za tuto obec vede stále do kopce a jsou v ní i poměrně ostré zatáčky. Trasu přitom ve velké míře využívají kamiony jedoucí na Choceň od Žamberka.

Ostatně úprava poloměru zatáčky v lokalitě U třech chalup poblíž Rozsochy byla dalším místem, které chtěla policie změnit. Ani na to nedojde. Další nepřehledná zatáčka u odbočky na Seč se pouze upraví tak, že se odtěží část svahu, aby do ní bylo lépe vidět. Nyní je v zatáčce pro lepší přehled umístěno vypuklé zrcadlo.

Nedaleko odsud je zrádné místo v podobě úzké silnice lemované alejí. Stromořadí tak bude vykáceno a přilehlý propustek rozšířen.

Původně rekonstrukce silnice nezahrnovala část přes Mostek, kde je ve výhledu samostatný dvoukilometrový obchvat. Jeho příprava je ale také ve skluzu, a proto krajští silničáři raději doplní opravu komunikace přes tuto obec do stávajících plánů.