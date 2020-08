Soud řeší zneužívání nemluvňat. Matky o něm věděly, policii pomohla náhoda

Obžalovanými jsou dnes jednačtyřicetiletý Jan H. a čtyřiadvacetileté Marie B. s Annou H. z Ústí nad Orlicí za to, že podle spisu minimálně v letech 2017 až 2019 pravidelně zneužívali dvě malé holčičky. Kriminalisté mají zdokumentováno takové jednání poprvé v době, kdy oběma dívenkám bylo půl roku.

„Už tenkrát se o tom však mezi sebou bavili jako o normální věci, takže kdoví, kdy to začalo,“ řekl před soudní síní státní zástupce Milan Šimek.

První dva jmenovaní tvořili pár a zneužívali vlastní dceru, druhá holčička byla dcerou společné kamarádky. Obě zneužíval jednačtyřicetiletý muž a matky o jeho jednání věděly a často byly i přítomny.

„Přítel mi po pár letech našeho vztahu řekl, že má takovou úchylku, že má rád děti. Brala jsem to, chtěla jsem pro něj jen to nejlepší. Časem chtěl vyzkoušet i jinou holčičku, tak jsem šla za kamarádkou,“ vypověděla u soudu partnerka Marie B.

Svou dceru muž podle kriminalistů pravidelně osahával na celém těle, převážně ovšem na přirození, kde se jí dotýkal i penisem. Nutil ji také, aby měla jeho penis v ruce.

Podle předsedkyně trestního senátu Anny Sobotkové byla dívenka terčem zneužívání minimálně 48krát. To samé se dělo i u druhého dítěte, avšak s menší četností.

„Nevím, co k tomu mám říct, co si o tom celém myslet. Nic takového se nestalo,“ rozbrečel se před soudem obžalovaný Jan H.

Obvinění: Zvykly si na to a samy roztahovaly nohy

Podle něj to bylo jinak. „Přítelkyně věděla, že mám děti rád, strkala jim ruce mezi nohy, aby mě vzrušila a mohli jsme pak mít sex my dva. Ona ho pořád chtěla, já jinak nebyl schopný, musel jsem ji živit a chodil jsem pravidelně unavený z práce,“ řekl. Obžalovaná družka to však obratem vyvrátila.

K praktikám docházelo během společných návštěv, podle výpovědí všech se často během nich fotili a natáčeli. Záběry si pak posílali skrz aplikaci messenger, kde si dopisovali o tom, co by muž rád dělal příště.

„Nabízel mi, že mou dceru odpaní, své to udělat nechtěl,“ uvedla Anna H. s tím, že od muže často dostávala i drobnou úplatu v rozmezí sto až dvě stě korun. Vyšetření u dívenky skutečně později odhalilo poškození panenské blány.

Sex měli několikrát mezi sebou i tři dospělí, zatímco děti byly ve vedlejší místnosti.

Podle obou matek si dívky na praktiky zvykly a postupem času nezávisle na sobě samy některé věci sem tam vyžadovaly. „Lehly si na zem a roztahovaly nohy, hladily se po přirození,“ shodly se matky u soudu. A potvrdil to i obžalovaný.

Na samotné zneužívání se přišlou náhodou

Obě dívenky byly matkám odebrány a žijí u pěstounů, ovšem s tím, že o to se zasloužil úplně jiný soud. Matky totiž podle státního zástupce Šimka provozovaly prostituci a na zneužívání se přišlo úplně náhodou.

„Jednu z žen začal pod falešným profilem vydírat úplně cizí muž tím, že ví o tom, že k sexu nabízí také své děti. Vymyslel si to, ale žena se přiznala a začala mu jej skutečně nabízet. Takhle se na to přišlo,“ řekl Šimek.

Všem třem obžalovaným hrozí až dvanáct let vězení. Jan H. tvrdí, že je ochoten podstoupit léčbu, aby se nic takového už neopakovalo a mohl zase vidět své děti. Z bývalého manželství má ještě tři. Soud potrvá až do úterý.