U chystaného severovýchodního obchvatu Pardubic se zatím stavět nebude

V Pardubicích to momentálně vypadá jako v New Yorku ve 20. letech 20. století. Staví se všude. Opravují se silnice, rekonstruuje se železniční uzel, vyměňuje se most u nemocnice a developeři staví nebo se snaží stavět byty doslova na každém volném pozemku.

Ostatně po dlouhých letech došlo na zastavění i nevzhledných brownfieldů, jakými byly Tesla, tiskárna ve Smilově ulici nebo průmyslové areály Na Spravedlnosti.

Nicméně hlavně bytová výstavba má momentálně v Pardubicích poměrně velký limit a ten má jméno územní plán. Nový není stále hotový, a když půjde vše náramně dobře, tak na něj lidé i firmy budou stejně ještě rok a půl čekat.

A tak se politici, asi vzhledem k blížícím se volbám do parlamentu, aspoň snaží budit dojem, že se pro snadnější výstavbu v Pardubicích pokoušejí něco dělat. Do toho ranku lze zařadit rozhodnutí zastupitelů, že se žádné parcely určené pro výstavbu nebudou v rámci nového územního plánu měnit na nezastavitelná území.

„S takovým znehodnocením majetků občanů nemůžeme nikdy souhlasit. Jsem ráda, že to město díky mému návrhu, které zastupitelstvo schválilo, nedopustí,“ uvedla zastupitelka za ANO Helena Dvořáčková, která bod předložila.

Podle náměstka primátora Petra Kvaše za ODS však nešlo až tak o nic přelomového.

„Nikdo neplánoval, že bychom už místa, kde je výstavba možná, překlápěli zpátky do luk a polí. To v plánech vážně nebylo,“ uvedl politik z ODS, který je odpovědný za územní plán. Zároveň ale dodal, že bod podpořil, protože není na škodu mít něco takového na papíře.

„Já i pan primátor jsme lidé z praxe, jsme stavební inženýři. Víme, co se děje v Pardubicích na realitním trhu. V Pardubicích prakticky neseženete parcelu na stavění a byty se prodávají v okamžiku vydání stavebního povolení před započetím stavby,“ doplnila Dvořáčková, která navrhovala, aby nový územní plán počítal i se zastavěním polí kolem budoucího severovýchodního obchvatu města.

Šlo spíše o politiku než reálné změny v územním plánu

Ten povede ze Starého Hradiště přes Cihelnu až na Dubinu a dá se říct, že jeho drtivá většina bude stát v dnešních zelených plochách.

„Zastavitelných lokalit je stále málo. Proto jsme navrhovali podél severovýchodního obchvatu taková území, která by plynule navazovala na rozvíjející se kompaktní město,“ uvedla bývalá náměstkyně primátora Dvořáčková.

Nicméně tady už narazila, a to hlavně kvůli tomu, že potřebné hlasy nedodala ODS, tedy hlavní radniční koaliční partner hnutí ANO. Ovšem podle Kvaše nešlo o žádný „šprajc“, ale spíše o nutnost a použití zdravého selského rozumu.

„Já bych vlastně proti zástavbě okolí obchvatu také nebyl, ale vím, že by to neprošlo přes nadřazené orgány státní správy. Ta nám totiž už jednou jasně řekla, že rozvojových ploch je v Pardubicích a okolí dost a že řada z nich není využita. Proto nám nepovolily otevřít další a určitě by to stejně dopadlo i u severovýchodního obchvatu,“ řekl Kvaš.

Usnesení zastupitelů, které na první pohled vypadalo dramaticky, je tak vlastně jen stvrzením všeho toho, co už je stejně na papíře. „Dá se říct, že držíme stávající stav věcí,“ doplnil Kvaš.

Nicméně na druhou stranu aktivita Dvořáčkové určitě nebyla k ničemu. I z vyjádření jejího hnutí v tiskové zprávě k problematice je patrné, že volby se blíží a je třeba útočit na ty největší soupeře.

„Zastupitelský klub České pirátské strany naopak podporuje redukci rozsahu zastavitelných ploch včetně těch, které jsou jako zastavitelné vymezeny v územním plánu. V zaslaném materiálu pro zmíněné jednání vyjádřil nesouhlas s rozvojem bydlení na Hůrkách, kam by naopak cílil odpadové hospodářství nebo nerušící výrobu,“ stojí ve zprávě ANO.

Podle šéfa zastupitelského klubu Pirátů Vojtěcha Jirsy však existují dobré důvody, proč na Hůrkách byty nestavět, a pustit tam třeba sportoviště či lehký průmysl.

„Je to hodně daleko od centra města. Jakmile tam vyrostou další byty, zase se jen zhorší dopravní situace v lokalitě. Tyto věci bych řešil, až zmizí brownfieldy v centru města. Kdybych chtěl na radní také útočit, tak se zeptám, jak to, že stále není připravena zástavba bývalých kasáren na Skřivánku,“ uvedl Jirsa.

Nicméně primátor Martin Charvát si myslí, že ploch pro výrobu je dost, ale chybí právě ty pro bydlení. „Některé pozemky v městské průmyslové zóně jsou stále volné, v Semtíně rovněž. Naopak za sedm let stoupla cena bytů, proto celý náš klub podporuje, aby na Hůrkách vznikla zóna pro bydlení,“ řekl.