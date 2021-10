Byty pro seniory v Pardubicích nabízejí všem, magistrátu to vadí

Na jedné vizualizaci nového domu s 81 byty ve Štrossově ulici v Pardubicích z balkonu hledí do dálky mladý pár. Dole v přízemí drží žena batole a na zahradě před domem se objímá zamilovaná dvojice.



Z obrázku i z textu doprovázejících nabídku prodeje družstevních bytů Rezidence Pod Lipami lze těžko zjistit, že společnost K2 invest prodává byty určené pro starší lidi. Stavba byla schválena pod názvem Senior rezidence Štrossova. Magistrát vydal povolení s podmínkou, že v domě vzniknou převážně malometrážní byty pro seniory. Lokalita je v územním plánu určena pro výstavbu zařízení pro zdravotnictví a sociální péči.

Magistrát upozorňuje, že stavební povolení hovoří jasně a nemůže jít o klasické byty. „Stavební úřad v lokalitě bývalé veterinární nemocnice povoloval senior centrum ve společném řízení, to znamená byty pro seniory, a tak to bude i kolaudováno,“ řekl vedoucí pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Budova má doplnit nabídku nedalekého Domova pro seniory U Kostelíčka i budoucího nového domova pro seniory, který Pardubice chtějí postavit hned vedle.

Z prezentace Rezidence Pod Lipami zveřejněné na stránkách společnosti K2 invest vyplývá, že byty jsou určeny pro kohokoliv. Pouze se zde uvádí, že dům bude „bezbariérový a uzpůsoben i potřebám seniorů“ a že zázemí domu bude uzpůsobeno možnosti návštěv lékaře, společného stravování, úklidovým a dalším službám.

I po telefonu dostanou zájemci o koupi bytu informaci, že si jej může pořídit kdokoli a bez ohledu na věk.

Chrudimský developer Milan Kušta, který za projektem stojí, to považuje za přirozené. „Ten byt si může koupit mladší člověk, který ho bude mít pro své rodiče. Nebo někdo, komu je čtyřicet, žije na Vysočině a v šedesáti bude chtít bydlet tady. Nemůžeme zájemce diskriminovat, zkoumat, jestli je někomu šedesát nebo čtyřicet, provádět selekci podle věku,“ řekl Kušta.

Magistrát při přípravě stavby požadoval, aby dům byl bezbariérový, aby tam byla možnost společného stravování i prostor pro ordinaci lékaře. Pro investora připomínkovali projekt i zástupci České abilympijské asociace.

Vedoucí oddělení architektonické a urbanistické koncepce pardubického magistrátu Aleš Reiský řekl, že pokud jsou tyto byty nabízeny na komerčním trhu jako všechny ostatní byty, je to špatně. „Nebyly splněny předpokládané požadavky záměru,“ řekl Reiský. Druhá otázka je, co může magistrát dělat. „My jako úřad územního plánování na odboru hlavního architekta nemáme žádné možnosti,“ uvedl Reiský. Stavební úřad by teoreticky mohl rozhodnout, že dům nezkolauduje. O tom hovoří i náměstek primátora Jakub Rychtecký.

„Pokud při kolaudaci stavební úřad zjistí, že stavba je svým využitím deklarovaná pro jiný účel, než určuje územní plán, stavba nebude zkolaudována. Případná změna stavby před dokončením ve vztahu k územnímu plánu bude velmi problematická,“ uvedl.

Nicméně developer tvrdí, že staví to, co slíbil. Tedy byty pro seniory. Kušta řekl, že stavba je v souladu s územním plánem i s vydaným povolením. „Stavíme bytové jednotky, které jsou uzpůsobeny pro seniorské bydlení, všechny jsou bezbariérové, část je pro vozíčkáře, mají veliké koupelny,“ uvedl Kušta. Zájemci si pořizují podíl v družstvu, které podle Kušty bude zabezpečovat pro tamní obyvatele služby, ať už jde o úklid, stravování nebo zajištění lékařské péče. K dispozici bude i společenská místnost.

Pozemek, na kterém nyní developer buduje 81 bytů, chtěla původně využít společnost Senecura. Ta v roce 2018 žádala město o prodej i sousedních městských pozemků pro rozsáhlejší komplex se 180 až 200 lůžky.

Domy by poskytovaly běžné bydlení pro seniory i služby pro klienty, kteří potřebují stálou péči. Zastupitelé Pardubic prodej pozemků odmítli, ale samotná myšlenka se jim zalíbila natolik, že se v této lokalitě rozhodli sami postavit nový domov pro seniory se 114 lůžky za přibližně 330 milionů korun.