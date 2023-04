Inteligentní semafory zrychlily průjezd Pardubicemi, pomohla i dálnice

Záleží na úhlu pohledu, jak se budou pardubičtí řidiči koukat na údaje organizace Inrix, která sleduje intenzitu dopravy ve městech po celém světě.

Ten pozitivní říká, že počet hodin strávených čekáním na zelenou spadl od posledního měření o třetinu.

Ten negativní pak řekne, že 34 hodin za rok 2022 v kolonách je stále docela dost a že třetí příčka mezi českými městy není rozhodně na žádnou velkou oslavu. Nicméně propad z 51 hodin na 34 stojí za povšimnutí.

Podle všeho jsou za ním tři faktory. Tím prvním je otevření dalšího úseku dálnice D35 od Opatovic nad Labem směrem na Vysoké Mýto a dál na Olomouc. Stovky kamionů denně už tak přes Pardubice nemusí jezdit a především křižovatkám v okolí nádraží se logicky ulevilo.

Šoférům jistě pomohlo i to, že skončila velká přestavba silničního uzlu mezi rafinerií Paramo a nádražím. Tam se v posledních letech intenzivně budovalo a logicky to zpomalovalo dopravu.

Semafory řídí dopravu na křižovatkách díky kamerám

Třetím, a možná nejvýraznějším pomocníkem jsou bezesporu inteligentní semafory. Ty díky kamerám dokážou vyhodnotit směr, ze kterého je u křižovatky největší nával, a pustí mu zelenou.

„Čidla či kamerové systémy na základě délky front v jednotlivých ramenech umožňují řídit dopravu dynamicky,“ popsala hlavní princip Veronika Valentová z Centra dopravního výzkumu.

Nicméně každý systém má své limity. Jestliže se ucpou silnice ze všech směrů, inteligentní řízení už nic nesvede. „Pokud je hustota dopravy mezi stupněm jedna až tři, tak to skutečně zrychluje velmi dobře. Ovšem pokud se dostaneme na stupně čtyři a pět, tak už ani semafory nic nesvedou,“ přiznal limity systému zastupitel za ODS Petr Kvaš, který jako náměstek primátora u instalace zařízení byl.

Jak se minulý rok jezdilo největšími českými městy Kolik hodin loni průměrně řidiči čekali v koloně, změna oproti 2021 1. Praha, 53, +4 %

2. České Budějovice, 35,

− 8 %

3. Pardubice, 34, – 34 %

4. Brno, 32, – 10 %

5. Olomouc, 29, – 7 %

6. Hradec Králové, 28,

– 48 %

7. Ostrava, 18, + 6 %

8. Liberec, 14, + 11 %

9. Ústí nad Labem, 13,

– 45 %

10. Karlovy Vary, 8, – 48 % Zdroj: Inrix

Nutno dodat, že Pardubice mají ještě jednoho, relativně čerstvého podporovatele lepšího průjezdu městem. Na konci roku 2021 se totiž v dopravním podniku otevřel dispečink za šest milionů.

Dispečeři jsou napojeni na městský kamerový systém, který má více než dvě stě kamer. Jedna místnost tak umožňuje nejen řízení provozu hromadné dopravy, ale i online sledování veškerého provozu v Pardubicích.

Podle dispečerů první informace o komplikacích přinášejí zpravidla řidiči autobusů a trolejbusů, na další problémy upozorní kamery. „My věříme, že se díky modernímu dispečinku podaří situaci ve městě zlepšit. V kritických situacích můžeme řídit dopravu, ovládat světelnou signalizaci, a tím zlepšit průjezdnost,“ řekl ředitel Dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Pozitivní také je, že pardubická čísla budou zřejmě klesat i v budoucnu. Sice velmi pozvolna, ale přece jen se konečně rozjíždí výstavba severovýchodního obchvatu města. Ten odvede auta od hypermarketu Globus přes nový most přes Labe až na Dubinu. Zhruba čtyři kilometry dlouhá silnice by měla ulevit křižovatkám u arény nebo divadla.

„Je to městská komunikace, tak je naprojektovaná. Není to klasický obchvat, který by vedl po polích mimo město, bude tu okružní křižovatka, světelná křižovatka, ale vyvede tranzitní dopravu z nejhorších míst města, od nádraží, z centra. Tomu to poslouží,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Hotovo by podle něj mělo být za dva roky.

Navíc stejná organizace pokročila s plánováním jihovýchodního obchvatu, který spojí Dražkovice a průmyslovou zónu u Černé za Bory. Krajský úřad už vydal stavební povolení. Tříkilometrová silnice I/2 vedoucí od kruhového objezdu v Dražkovicích do Pardubiček by se podle infoletáku ŘSD měla začít stavět v roce 2025.