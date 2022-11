Záchranáři soutěžili v oživování, figurína za miliony chyby neodpouštěla

„Soutěžilo osm týmů, v každém byli dva záchranáři. Každá dvojice měla dvacet minut, během nichž musela zvládnout kompletní postup, tedy nejen samotnou resuscitaci, tedy stlačování, jejich úkolem bylo také podat léky, zajistit žilní vstupy, museli komunikovat s operačním oddělením a přivolat leteckou záchranku,“ popsala soutěžní klání krajských záchranářů jejich mluvčí Alena Kisiala.

Figurína, na níž záchranáři prokazovali svůj um, byla leckdy neúprosná. Umí simulovat pacienta, který nedýchá. Vyhodnotí, jak si záchranář vede. Kontroluje správnost postupu, rychlost, ale také přesnost.

Cena tohoto modelu se pohybuje v řádech milionů korun a umí navodit i další akutní stavy, s nimiž se záchranáři běžně setkávají, ať je to například srdeční arytmie nebo promodrávání rtů.

Robotický pacient vydrží na jedno nabití čtyři hodiny, záchranáři mu mohou podat elektrický výboj, v programové nabídce je i defibrilace.

Kromě figuríny kontrolovali počínání záchranářských dvojic také tři porotci z řad vzdělávacího výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby.

„Týmy si vedly profesionálně. Večer pak počítačový program vyhodnotil nejlepší spolupracující dvojici,“ řekla Kisiala.

Záchranáři se při cvičení neučí nic nového, hlavně prohlubují znalosti a zdokonalují se.

„Resuscitace je zcela zásadní. Záchranáři ji mají v sobě, ale je třeba na sobě neustále pracovat a zdokonalovat. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ řekla Kisiala.

A co by o první pomoci v bezvědomí měla vědět veřejnost? „Lidé by neměli na nic čekat, zavolat tísňovou linku 155 a co nejdříve zahájit první pomoc, která spočívá ve stlačování hrudníku, což je 100 stlačení do minuty do hloubky pěti až šesti centimetrů,“ popsala základní postup mluvčí záchranky Kisiala.



Lidé se nemusí ničeho obávat, po celou dobu telefonického hovoru je s nimi operátor, který je vede a povzbuzuje, a to až do doby, než dorazí posádka v sanitě.