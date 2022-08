Nákup bez prodavačky, v Pardubickém kraji funguje první samoobslužný obchod

Nepropásnout pojízdnou prodejnu, to byl hlavní úkol důchodců i mladých maminek na mateřské, když si chtěli v Bítovanech zajistil čerstvé pečivo nebo nakoupit další potraviny.

„Jednou jsem se zdržela s vnukem a prodejnu jsem chytala na poslední chvíli, občas to byly nervy. Teď tu máme obchod nastálo, to bude velká výhoda pro nás důchodce,“ říká seniorka, která do obchodu přišla otestovat saláty a zkouší hned dva.

Ostatně všechny potraviny bere provozovatelka Fééér samoobslužného obchůdku Olga Dvořáková od regionálních výrobců.

„Dává mi smysl, abychom se vrátili k tomu konzumovat ty zdravější potraviny a podporovat lidi, kteří se snaží,“ říká Dvořáková. Například gothajský salám jí dodávají z rosického zemědělského družstva, pečivo zas včelákovská pekárna, spotřební zboží pak slatiňanský diskont.

Bosky do obchodu pod kopcem kráčí školák, který do plátěné tašky kupuje různé druhy nanuků. Platí hotově, ovšem půl hodiny před polednem se obchod změní v samoobslužný.

Uzamkne se a nakupujícímu jej otevře bankovní identita z QR kódu, druhou možností je naskenovat svou občanku, tato žádost se dostane k provozovatelce a na dálku zákazníka do obchodu vpustí. Tak bude mít provozovatelka jasno o tom, kdo a kdy v krámku nakupuje.

Lidé v Bítovanech si mohou nakoupit od půl šesté ráno až do devíti hodin večer, v pátek a v sobotu do jedenácti hodin.

„Nechtěla jsem se smířit s tím, že by v obci nebyl obchod. Především pro seniory nebyla kromě pojízdné prodejny, která sem zajížděla dvakrát týdně, žádná potravinová obslužnost. Pro staré lidi je ta jistota, že se v tom základním o sebe mohou postarat, je moc důležitá,“ říká Dvořáková.

A tak začala jednat. Když se nikdo další k pronájmu obchodu nehlásil, začala se o pronájem zajímat sama.

„Jsem živnostnice, jsem masérka, lidé na masáže chodí odpoledne. Tak jsem si řekla, že když budu obchod dělat ještě s někým, zvládnu se odpoledne věnovat masážím. Jenže jsem k sobě nikoho nesehnala, a tak jsem začala pátrat po nějakém systému , který by mi uvolnil ruce na odpoledne. Aby se mi vrátila počáteční investice, vím, že obchod musí odpoledne fungovat,“ říká Dvořáková.

Její záměr je jasný: ráno a dopoledne osobně vyhovět seniorům, kteří si přijdou nakoupit a pak oslovit pracující. „Když lidé přijedou v půl čtvrté, pět hodin z práce a bude zavřeno, tak jim obchod nic nedá. Proto si v tuhle dobu mohou nakoupit sami,“ popisuje Dvořáková.

Z průzkumů, které si před spuštěním prodejny udělala, vyplynulo, že největší tržby obchod vykazuje o víkendu, kdy se lidé vydají pro klobásky nebo pečivo od místních výrobců.“To byl pro mě signál, že lidé budou chodit,“ řekla Dvořáková.

Systém bezobslužné prodejny vyhledala na internetu, spojila se s výrobcem, podporou a dotací pomohl i Pardubický kraj.

„Jsem rád, že jsme podpořili takovýto inovativní přístup k zajištění občanské vybavenosti na venkově. Pokud nebudeme tyto nové cesty hledat, v budoucnosti podle mého názoru nedokážeme odpovídající služby na vesnicích zachovat. V Bítovanech jde o konkrétní příklad, který by mohl být inspirací pro další malé obce. Pevně věřím, že projekt bude úspěšný,“ poznamenal radní Miroslav Krčil s tím, že pro zachování služeb na venkově je rozhodující právě jejich časová dostupnost.

Obchod se jmenuje Fééér samoobslužný obchůdek, spoléhá tedy na slušné chování svých zákazníků. Ovšem i kdyby se v něm lidé nechovali dobře, je systém ošetřený tak, aby bylo jasné, kdo nejednal zde podle pravidel. „Data se ukládají u společnosti, která samoobslužný systém vlastní, a pokud by se někdo nechoval, jak má, řeší to,“ řekla Dvořáková.

Obchodnice má spočítané, jak potřebuje vydělávat, aby krámek prosperoval. „Byla bych ráda, kdybych dosáhla v krámku na průměrnou mzdu. Právě kombinace mé živnosti a tohoto obchůdku mě udržuje klidnou, že bych to mohla zvládnout,“ uzavřela Dvořáková.