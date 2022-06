V pardubických kasárnách vyroste nová základní škola pro 540 žáků

V Pardubicích rychle přibývá obyvatel. Rostou nové domy a vlastně i celé čtvrti. To však logicky zvyšuje tlak mimo jiné na vzdělávací systém. Kapacita škol je už nyní na hraně a prognóza říká, že brzy už nebude stačit vůbec.

Politici proto musejí postavit novou školu. Ta by měla stát v dlouho prázdném a chátrajícím areálu kasáren na Zborovského náměstí.

„Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, ty slabší naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě navýší,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD s tím, že povinností města je zajistit těmto dětem místo v mateřských a základních školách.

Podle něj právě využití rozpadajícího se areálu, ve kterém už dávno vojáci nejsou, je tou nejlepší cestou. „Výstavba ZŠ v areálu Masarykových kasáren se nám jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a podle zpracovatele studie optimální řešení,“ uvedl náměstek, který je odpovědný za školství ve městě.

Inspiraci při hledání podoby budoucí školy našli zastupitelé v Jesenici nedaleko Prahy, kde postavili školu odpovídající představám města jak po stránce kapacit, tak z hlediska vybavení.

„Základní škola T. G. M. bude mít kapacitu 540 žáků. V rámci projektu vznikne stravovací zařízení s kapacitou 615 jídel, 18 kmenových učeben, odborné učebny, družiny, knihovny, jazykové a IT učebny a prostory sloužící třeba k výuce hudební a výtvarné výchovy a dalších předmětů,“ řekl náměstek Rychtecký.

Škola bude mít také tělocvičnu, gymnastický sál a multifunkční venkovní sportoviště. „V návrhu stavby je myšleno na vše, inspiraci jsme čerpali z již postavené základní školy v Jesenici, která je plně funkční a postavená právě s dotační podporou,“ dodal Rychtecký.

Samotná stavba by mohla odstartovat na přelomu let 2024 a 2025. Podle dnešních odhadů bude škola stát 450 milionů korun bez DPH. Politici však počítají s tím, že s placením jim pomůže stát.

„Výstavba má výrazný dotační potenciál ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního titulu, který vláda ČR vypsala v roce 2021. Výše této podpory dosahuje 800 tisíc na žáka, celkově mluvíme o pokrytí až 90 procent celkových nákladů,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Politici se přeli o přesné umístění školy v kasárnách

Ačkoliv se všichni zastupitelé shodovali na tom, že školu je nutné postavit, schvalování nebylo hladké. Zástupcům ODS se totiž nelíbilo umístění areálu školy nedaleko křižovatky silnic na Chrudim a ke krematoriu.

„Podporujeme výstavbu školy. Máme ale problém s jejím umístěním. Podle nás není dostatečně zdůvodněné, proč právě v těchto místech by škola měla stát,“ uvedl Petr Klimpl, šéf zastupitelů za ODS s tím, že právě v jihozápadní části areálu směrem do parku jsou nejlukrativnější pozemky.

„Právě v této lokalitě by totiž developer mohl stavět nejvyšší domy. Tím pádem by město mohlo dostat za pozemky více peněz. A ty se nám v těžké době budou určitě hodit. Musíme pohlídat ekonomickou výtěžnost pozemku,“ doplnil náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Tento argument však u většiny zastupitelů nezvítězil. Třeba podle politiků z hnutí ANO nad ekonomikou musí zvítězit snaha postavit dětem školu nedaleko parku, který před hlavní branou kasáren je.

„Město není developer, aby se muselo snažit z pozemku vymačkat maximum peněz. Měli bychom se snažit Pardubice rozvíjet a zvelebovat je. Proto si myslím, že škola by měla stát právě u parku, a ne někde v zadní části areálu,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO.

Zástupci modré strany také měli pochybnosti o hlukové zátěži z blízké frekventované silnice a celkovou podobu náměstí.

„Musíme brát v potaz, že také stavbou bychom uzavřeli náměstí, na kterém jsou vysoké domy. Navíc by škola byla i vedle poměrně vytížené silnice a křižovatky. Do školy pak budou chodit hlavně děti z plánované nové čtvrti v ulici S. K. Neumanna. Ty to budou mít dál. A tak bych mohl pokračovat,“ uvedl Petr Klimpl.

Nicméně lidé z vedení města si za svým rozhodnutím stáli a stejně to viděl i přizvaný architekt zmíněné školy v Jesenici. „Podle odborníků je právě toto místo pro školu nejvhodnější a toho se držíme,“ uvedl náměstek Rychtecký.