ŘSD navrhlo kompromis ve sporu o D35 u Litomyšle, protistrana nemá námitky

Déle než čtyři roky byli zástupci Kornic a Strakova u Litomyšle pod palbou kritiky za to, že aktivně brání stavbě dálnice D35. Že nechtějí tak vysoké náspy, žádají více protihlukových stěn a menší zábor zemědělské půdy. ŘSD roky tvrdilo, že to nejde, projekt je v pořádku a jeho schválení prostě protlačí. Teď je všechno jinak.

Po několikaměsíčním jednání dostaly spolek Živé Kornice a obec Strakov od ŘSD návrh memoranda, ve kterém se státní organizace zavazuje ke změně projektu. Zástupci obou obcí jeho podpisem zase na oplátku slíbí, že proti stavbě už nebudou bojovat.

„V současné době je z naší strany připravena kompromisní varianta technického řešení vedení trasy dálnice D35 Litomyšl – Janov i návrh memoranda a čekáme na vyjádření dotčených zástupců města, obcí a spolku,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Protistrana nemá proti textu zásadní námitky. „Musíme se ještě poradit, nechat text posoudit právníkem. Obsah memoranda je ale snad v pořádku, pouze budeme chtít upřesnit některé formulace, které jsou nejasné. Na 95 procent věřím, že se dohodneme,“ uvedl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Podobně to vidí i starosta Strakova Jan Janypka. „Stále platí to, co jsme říkali už před lety. Snažíme se najít kompromis, který bude výhodný pro všechny. Toto takový kompromis podle mne je,“ řekl Janypka.

ŘSD kolem Litomyšle před lety prosadilo trasu, kterou mnohé vesnice v okolí Litomyšle berou jako těžké příkoří. Vadí jim mimo jiné příliš vysoké náspy. I v samotné Litomyšli variantu schválilo zastupitelstvo většinou jediného hlasu.

ŘSD ustoupilo až po zásahu generálního ředitele

Odpůrci stavby se ale dostali pod silný tlak veřejnosti, že blokují vybudování silnice, která odvede z centra Litomyšle dopravu.

„Chceme kompromis, zatímco oni si něco nakreslili a teď hledají argumenty pro to, že je to správně,“ uvedl k tomu v roce 2016 starosta Janypka. ŘSD tehdy neustoupilo a rozjelo schvalování trasy, byť vědělo, že kvůli silnému odporu nejspíše narazí. A to se pak i stalo.

Na územní rozhodnutí jednoho úseku vydaného před rokem reagovaly Strakov, Kornice i tamní zemědělci sérií připomínek a hrozbou, že se za svá práva budou bít prostřednictvím soudů až do posledního dechu.

Když už se zdálo, že mnohaleté zpoždění stavby kolem Litomyšle je nevyhnutelné, začal loni s odpůrci vyjednávat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Výsledkem je návrh memoranda, podle něhož trasa zůstane stejná, ale silnice bude více kopírovat terén a bude ke krajině přátelštější. Zářezy nebudou tak hluboké, náspy nebudou tak vysoké. Bude víc protihlukových stěn.

Memorandum musí všichni jeho účastníci doladit, schválit, jeho podpis se proto podle Studeckého nedá očekávat dříve než v únoru tohoto roku.

Pak by se mohlo rozjet nové společné územní a stavební řízení pro celý úsek Litomyšl – Janov.

Obce chtějí mít k dispozici kompletní dokumentaci

Podle memoranda budou mít zástupci obcí možnost sledovat, zda nový projekt odpovídá dohodě z memoranda.

„Prosadili jsme si do memoranda, že nám poskytnou kompletní dokumentaci v elektronické podobě. Do řízení se budeme hlásit a budeme to kontrolovat. Nějaké potíže se ještě mohou vyskytnout, ale v ŘSD si jsou vědomi, že budou pod naším drobnohledem,“ řekl Chaloupka.

Čistě teoreticky je ve hře ještě původní varianta. ŘSD přípravu projektu nezastavilo a krajský úřad v případě posledního ze dvou úseků D35 kolem Litomyšle vydal na konci loňského roku územní rozhodnutí. Proti tomu se nyní budou Strakov i Živé Kornice odvolávat.