Rozvojový fond hledá šéfa. Ve hře je i bývalý generální ředitel Dynama Šebek

Rozvojový fond Pardubice lze označit za nejbohatší městskou akciovou společnost. Její ředitel Jiří Komárek, který ve funkci po komunálních volbách v roce 2014 nahradil dnešního primátora Martina Charváta, končí.

„Pan Komárek se rozhodl skončit sám. O svém rozhodnutí mě informoval už minulý rok. Ve funkci ale bude do konce března, takže máme relativně čas někoho vybrat. Doufám, že to zvládneme do konce února,“ uvedl předseda představenstva Rozvojového fondu Pardubice Alexandr Krejčíř.

Soutěž se přitom musela vypsat už podruhé. Na podzim výběrová komise, ve které sedí třeba právě Krejčíř, primátor Charvát, radní a šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán nebo bývalá primátorka Hana Demlová, nikoho nevybrala.

„Komise i rada města se shodla, že mezi kandidáty nebyl vhodný adept, a tak jsme soutěž vypsali znova,“ potvrdil Krejčíř.

A dá se říct, že na podruhé se přihlásilo poměrně dost zajímavých adeptů. Veřejnosti bude asi nejvíce známý bývalý generální manažer Dynama Pardubice Ondřej Šebek.

„O pozici zájem mám. Myslím, že i díky dlouhodobému působení v klubu, kde jsem s fondem spolupracoval, bych věděl, co firma potřebuje,“ uvedl Šebek, jehož éra v Dynamu Pardubice se z dnešního pohledu dá hodnotit jako úspěšná.

Přihlásil se i florbalový trenér

Mezi dalšími kandidáty pak je třeba Miroslav Janovský, který se momentálně na magistrátu stará o čerpání dotací z Evropské unie. Janovský dlouhá léta pracoval jako redaktor Českého rozhlasu Pardubice a u toho dokázal ještě mít poměrně úspěšnou sportovní kariéru. Byl trenérem pardubických florbalistů a také koučoval českou ženskou florbalovou reprezentaci.

Do výběrového řízení se přihlásil také exnáměstek primátora Hradce Králové Jindřich Vedlich. Ten nastoupil do funkce náměstka pro rozvoj města v roce 2010 a skončil po posledních komunálních volbách, když se jeho strana nedostala do zastupitelstva. Vedlichovo hnutí získalo 4,78 procenta a bylo první pod čarou.

„Je to blbý, že jsme prohráli o fous. Měl jsem vybojovat víc preferenčních hlasů. O sebe nemám vůbec žádné obavy, s manželkou nám jede výborně agentura domácí zdravotní péče. Přednáším na ústavu sociální práce. Se svými kontakty, které jsem za osm let získal ve vedení města, se nebojím,“ uvedl Jindřich Vedlich, o kterém se v Hradci nejčastěji mluvilo v souvislosti s marnou snahou opravit Malšovický stadion.

Ve hře by měl být také zakladatel známé realitní společnosti M&M Reality Milan Zavadil. „Máte zajímavé informace, které nemohu vyvrátit, ani potvrdit,“ uvedl Krejčíř s tím, že oficiálně jména zatím komentovat nemůže.

V každém případě Rozvojový fond čeká poměrně zásadní období. Jednak s avizovaným příchodem nového partnera do HC Dynamo se dá předpokládat změna vztahu mezi majitelem haly a hlavním nájemcem. Zastupitelé také schválili opravu fotbalového Letního stadionu, o který se Rozvojový fond také stará, nebo lépe řečeno nestará.

„Čeká nás toho poměrně dost, i proto potřebujeme vybrat nového ředitele co nejdříve. Ale věřím, že jsme na všechno docela dobře připraveni,“ dodal Alexandr Krejčíř, který je členem ODS.