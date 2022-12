Mýto má rozpočet na příští rok, největší položky jsou kolumbárium a márnice

Rozpočet Vysokého Mýta počítá s celkovými příjmy 337,4 milionu korun a výdaji 339,5 milionu korun. Je tedy lehce schodkový. Kryjí ho ušetřené peníze z minulých let. „V tuto chvíli je to kolem 56 milionů korun. Jejich přesnou výši budeme znát až počátkem ledna, až budeme vědět přesnou výši toho, co jsme letos neutratili a přelilo se nám do nového roku,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Město vstupuje do roku 2023 bez dluhů, poslední úvěr splatilo loni. Největšími investičními akcemi, které Vysokomýtští plánují na rok 2023, je již probíhající první část výstavby nové smuteční síně.

„Je to stavba nového kolumbária a kompletní rekonstrukce márnice, která pak bude sloužit jako zázemí pro hřbitov. Budou tam toalety, zázemí pro personál,“ popsal Jiraský.

Rozpočet také počítá se stavebními úpravami ve druhé budově městského úřadu v Jiráskově ulici, kde sídlí správní a občanské agendy. „Tam plánujeme zrušit restauraci ze stavebního hlediska. Z provozu už je vyřazená. Prostory přestavíme na kanceláře. To nás vyjde na zhruba šest milionů korun,“ řekl Jiraský. Vedení Vysokého Mýta má také v plánu vybudovat parkoviště u atletického stadionu, kde vznikne 20 parkovacích míst. Náklady se předpokládají ve výši 4 milionů korun.

Město také schválilo rozpočet hospodářské činnosti města, jejímž předmětem je správa bytového a nebytového fondu města. „Návrh pro rok 2023 je sestaven s celkovými výnosy vy výši 24,2 milionu korun a náklady 23,6 milionu korun,“ řekl vedoucí finančního odboru Michal Zima.

Pokud se objeví v příštím roce výzva na zisk dotací, má město v zásobníku řadu projektů, které jsou odvislé od toho, zda se je podaří spolufinancovat.

„Dlouhodobě připravujeme stavbu nové smuteční síně a v příštím roce bychom ji chtěli soutěžit. Uvidíme, jak se bude vyvíjet rozpočet, případně tam smuteční síň v březnu zapojíme prostřednictvím rozpočtové změny,“ řekl Jiraský.

Čeká se na nový domov důchodců

Dalším čekatelem je nový dům pro seniory. Tam je ale podle starosty Jiraského situace složitější, neboť cena stavby vyšla projekční kanceláři na 400 milionů korun bez DPH. Dotace, na niž by město mohlo dosáhnout, se pohybuje kolem 80 milionů korun, pro zbytek by město muselo sáhnout do vlastní kasy.

„O tom bude asi velká diskuse. Ale teď jsme přesvědčeni, že do toho nepůjdeme, protože to je nad naše možnosti,“ řekl Jiraský.

Podobně čeká na druhé koleji přístavba základní umělecké školy. Nyní probíhají projekční práce. Ta má větší šanci se do rozpočtu dodatečně dostat. Unie totiž na tento druh stavby může uhradit až 85 procent nákladů. „V tom případě bychom do tohoto projektu šli,“ řekl Jiraský.

Přístavba by měla stát v proluce u stávající umělecké školy, která nyní slouží jako parkoviště. „Říká se jí black box, její hlavní částí je čtvercová místnost o rozměrech 9 x 9 metrů. Je uvnitř tmavá a bez oken. Dají se tam zkoušet třeba hry se světly a počítačové vychytávky,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Protože je stávající budova hudební školy kulturní památkou, museli moderní black box architekti konzultovat s památkáři.

„Řešilo se tam výškové sladění obou budov, prosvětlenost učebny v nejvyšším patře,“ řekl vedoucí odboru rozvoje Ondřej Halama.

Ve spodní části bude velké foyer a šatna, v prostřední části black box a ve třetí pak vzniknou další učebny. Pod black boxem mělo vzniknout podzemní parkoviště, od toho ale město kvůli prodražení stavby upustilo stejně jako od využití terasy na střeše. Celkově by měla přístavba vyjít na zhruba 80 milionů korun.