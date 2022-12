Pardubice dají příští rok do investic 900 milionů

Bývalý náměstek primátora a správce městské kasy Jan Mazuch z ODS to opakuje už řadu měsíců. „Rok 2023 bude pro Pardubice finančně mimořádně náročný. Sešlo se nám tam hned několik velkých investic, navíc výrazně stouply ceny energií,“ uvedl.

Možná i proto se nakonec zastupitelé nad rozpočtem zásadně nehádali a schválili ho výraznou většinou hlasů, tedy i za podpory části opozice. „Nejvíce na rozpočtu oceňuji, že se obešel bez dalších úvěrů,“ řekl třeba Petr Klimpl z ODS.

Schválený rozpočet je o něco málo vyšší než rozpočet na letošek, který byl přes tři miliardy korun. „Městu rostou daňové příjmy, zvýšila je inflace,“ uvedl nový správce pokladny, náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD. „Proto bude možné udržet investice. Jsou naplánovány na 900 milionů korun,“ dodal.

Podle Víta Ulrycha z KDU-ČSL se však politici z koalice vešli do mantinelů vyrovnaného rozpočtu hlavně kvůli tomu, že se nepustili do žádných nových projektů. „V zásadě se bude platit jen za to, co se už staví nebo je už poměrně dlouho naplánováno,“ doplnil Ulrych.

Úvěry nebudou nutné

Aby lidem nerostly poplatky za služby, radnice si poprvé vezme od Služeb města Pardubic dividendy. Firma, kterou stoprocentně vlastní, jí poskytne 15 milionů. Společnost má kumulovaný zisk 170 milionů, peníze má připravené na větší investice spojené se změnami legislativy odpadového hospodářství.

„Rozpočet je koncipován obezřetně a proinvestičně. Rozhodli jsme se nevyužívat úvěrové zdroje, které byly na rok 2023 plánovány. Díky dobrému hospodaření města to nebylo nutné,“ řekl Rychtecký.

Rozpočet zahrnuje rekonstrukci mateřské školy na sídlišti Závodu míru. Jsou v něm vyčleněné projekty na novou základní školu v areálu Masarykových kasáren, přístavbu mateřské školy v Teplého ulici, nový domov pro seniory či opravu basketbalové haly na Dukle.

Zásadní investice obsahují hlavně akce, které město příští rok dokončí. Hotové brzy budou Centrální polytechnické dílny a galerie v areálu Automatických mlýnů nebo Terminál B pro linkovou autobusovou dopravu u vlakového nádraží. Už za pár dní město také dokončí modernizaci Letního stadionu a zahájí rekonstrukci koupaliště Cihelna.

Jízdné zdarma pro seniory nad 70 let zůstane

„Naplno nyní spouštíme Program rozvoje bydlení, je novou položkou v rozpočtu, je tam 89 milionů korun a je tvořena stoprocentními příjmy z nájmů městských bytů,“ doplnil náměstek Jakub Rychtecký.

Podle primátora Jana Nadrchala z ANO je dobře zajištěn provoz všech organizací, škol a školek. Nejvíc město vydá za ztrátový provoz dopravního podniku, bude to 303 milionů korun. Částka se meziročně zvýší o 87 milionů korun. Díky tomu podnik zachová rozsah provozu MHD i zdarma jízdné pro seniory nad 70 let. Jízdné zadarmo kritizoval zastupitel a poslanec Karel Haas z ODS. „Jedná se o 8,1 milionu korun ročně, o které město přijde,“ uvedl.

Podle Petra Klimpla by bylo účinnější symbolický poplatek za MHD pro důchodce obnovit a investovat ho do služby Senior taxi. „Tam máme každý měsíc vyčerpaný limit nasmlouvaných kilometrů už někdy kolem dvacátého, bohužel koalice o tom nechce slyšet,“ uvedl Klimpl.