Místo rušení obvodů Pardubice nechávají dělat jen analýzu, ta nic nezmění

Od analýzy si město slibuje třeba i úspory. Ovšem zkušenosti často ukazují pravý opak, a to ten, že úředníkům bude nejspíše nutné přidat. „Ano, i to je možný závěr,“ připustil s nádechem pobavení v hlase primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Ostatně i jeho další vyjádření ukazuje, že se stovky čím dál lépe placených úředníků rozhodně nemusí bát o své posty. „Rozhodně nechci, aby to vyznělo, že máme snahu redukovat počty zaměstnanců nebo rušit městské obvody. Analýza by nám měla říct, jak je teď vše nastaveno a jestli je nějaký prostor pro zlepšení a změnu,“ řekl primátor.

Analýza by mohla být hotová do konce příštího roku, vyjde na zhruba 200 tisíc korun. Pracují na ní odborníci z Fakulty ekonomickosprávní Univerzity Pardubice.

Jak se měnily počty úředníků 343

Tolik úředníků měl pardubický magistrát na konci roku 2012. 432

Tolik úředníků měl pardubický magistrát na konci roku 2022.

Podle primátora je potřeba zjistit, jestli se někde nedubluje státní správa se samosprávními rozhodnutími nebo jestli by například nebylo vhodné zřídit detašovaná pracoviště magistrátu v obvodech.

„Je spousta otázek, na které je potřeba odpovědět, pak se k nim i nějak postavit. Měly by se obvodům svěřit další pravomoci? Nebo naopak některé záležitosti převést z obvodů na magistrát?“ řekl Nadrchal.

Před deseti lety zpracoval podobný materiál dnešní poslanec, městský i obvodní zastupitel za ODS Karel Haas. Podle jeho vyjádření je toho ke zlepšení v otázce řízení města docela dost.

„Je evidentní, že hlavně spolupráce magistrátu s obvody není nastavena dobře, funkčně ani geograficky. Je celkem jasné, že osm obvodů je na Pardubice moc. Logiku nedává obvod Hostovice, který by měl být pod čtyřkou. Dobře není ani to, že Trnová patří pod Rosice, ačkoliv lidé spádově patří pod Polabiny, a tak by se dalo pokračovat,“ uvedl Haas.

Obvody vznikaly čtrnáct let

Městské obvody postupně vznikaly od roku 1992 až do roku 2006. Nejmenší jsou Hostovice, nejvíc lidí žije naopak v centru, téměř čtvrtina obyvatel. Celkem jich je osm, ale Haas navrhuje, že by pro Pardubice bohatě stačilo pět obvodů. Zmíněná vesnice Hostovice by se podle jeho materiálu začlenila pod Pardubice IV., centrum by se spojilo s Duklou a Rosice s Polabinami.

„Mělo by to logiku a také by to ušetřilo nemalé peníze. Ovšem nic z toho se nestane. Je to bohužel politicky neprůchodné a nic na tom žádná analýza nezmění.“

Počet úředníků setrvale roste a mzdové náklady města na armádu lidí v kancelářích se díky štědrosti státu v posledních letech šplhají do citelných čísel.

Zatímco ke konci roku 2012 jen na velké radnici pracovalo 343 lidí, tak na Silvestra loňského to už bylo 432 úředníků. Další desítky úředníků pak sedí na malých radnicích.

„Vyšší počet je způsoben nárůstem agendy kolem dotací a dotační platformy ITI, dále u výkonu státní správy v přenesené působnosti,“ uvedl Radim Jelínek, vedoucí odboru kancelář primátora.

Přitom je zvláštní, že z velké radnice v poslední době nezní nějaké hlasy, které by chtěly, aby celý aparát nebyl tak zbytnělý. Podobné názory se do veřejného prostoru dostaly naposledy před 13 roky, tedy v době ekonomické krize, kterou odstartovaly spekulace s hypotékami ve Spojených státech.

„S každým ušetřeným místem očekávám průměrnou roční úsporu zhruba 350 až 400 tisíc korun v rozpočtových nákladech města, nejde totiž jen o mzdové náklady,“ uvedl v prosinci 2009 tehdejší tajemník radnice Martin Růžička, který se snažil počty lidí na radnici redukovat.

„Nic podobného nyní neočekávám. A bohužel se nezlepší ani rozdělení pravomocí mezi radnici a obvody. Byla by s tím totiž hrozná práce, a tu nikdo neudělá,“ hodnotí už dopředu výstupy analýzy Haas.