Město si připomíná film, při kterém gestapo zatklo písničkáře Hašlera

„Bude to zřejmě trochu operativní. Bouřky mají přijít dopoledne, to by plátěným střechám veteránů ani kulisám divadla nevyhovovalo. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, víme, že se k nám lidé chystají, připravujeme i náhradní variantu, kdyby pršelo,“ uvedl starosta Ronova nad Doubravou Marcel Lesák.

Program začne ve 12:30 hodin hudebním vystoupením žáků třemošnické Základní umělecké školy a poté i žáků ronovské Základní školy. Zahraje i pražská hudební skupina Hašlerka. Pro děti je v parku připravena bubble show.Na místě také proběhne rekonstrukce jedné filmové scény. Promítání Městečka na dlani začne v 18 hodin.

Filmaři obsadili Ronov nad Doubravou a Třemošnici v roce 1941. Doba byla pohnutá a vztahy při natáčení se moc nelišily od těch, které vládly ve filmovém městečku Rukapáně, takže film byl dokončen až o rok později. První mimopražská premiéra se konala 4. září v roce 1942 právě v Ronově nad Doubravou.

Městečko Rukapáně, do něhož se Ronov nad Doubravou přeměnil, hýřil množstvím svérázných postaviček v čele s furiantskými sedláky, vychytralými obchodníky nebo přímými havíři. „Piješ, Františku, moc piješ,“ byl slogan, který pravidelně slýchával od strážného anděla starosta Rukapáně.Tragikomické dění v idylickém městečku odkrývá jednak předsudky místních obyvatel, ale v určitých chvílích i jejich solidaritu.

Film režíroval Václav Binovec. Uměleckým poradcem byl písničkář Karel Hašler. Zatímco druhý zmiňovaný byl Žid, Binovec se netajil svými sympatiemi k nacismu. Dodnes tak zůstala nevysvětlena otázka, zdali to byl skutečně Binovec, kdo Hašlera udal gestapu, aby si „uklidil plac“.

Hašlera zatklo gestapo při posezení a zpěvu po natáčení v hospůdce v Třemošnici a odvezlo ho do koncentračního tábora Mauthausen. Tam byl po pár měsících umučen. Po Hašlerově zatčení bylo filmování zastaveno, scénář částečně přepracován a film později dokončen v pražských ateliérech. Přezdívka Městečko na dlani už Ronovu nad Doubravou zůstala a vydržela až dodnes. Například se tak jmenuje i obecní časopis, který v obci vychází.