Muž předstíral zájem o rolexky za 750 tisíc, nasadil si je na ruku a utekl

Nezvyklou krádeží hodinek značky Rolex za tři čtvrtě milionu korun se zabývá orlickoústecká policie. Hledá muže ve věku kolem 30 let mluvícího špatnou češtinou s východním přízvukem, který na začátku srpna ve vstupu do banky okradl majitele hodinek. Původně tvrdil, že by si je rád koupil.