Studený potok kdysi protékal otevřeným korytem celými Svitavami. Napájel městský rybník a po jeho zasypání bylo koryto svedeno do potrubí pod zem. Když se před šesti lety propadla část vozovky, nikdo netušil, o jak velkou časovanou bombu jde. Tříletá rekonstrukce vyjde město na 120 milionů korun, což je pro představu polovina prostředků, které město loni vynaložilo na jednu z největších investic posledních let v podobě rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.
Zatrubnění potoka bylo totiž v mnohem horším technickém stavu, než město čekalo. Při monitoringu podzemí technici zjistili, že podzemní koryto potoka musí být nové od bývalé pošty až ke krytému plaveckému bazénu v délce zhruba 200 metrů. Jen zpracování projektu zabralo prakticky tři roky.
Práce, které začaly na podzim 2023, se nesoustředily jenom na zaústění potoka do nových železobetonových prefabrikátů. Správci sítí si museli pohrát s přeložkami vodovodů, vysokého napětí, telekomunikačních kabelů i veřejného osvětlení.
„Museli jsme provést rekonstrukci všech sítí. Vyměňujeme splaškovou i dešťovou kanalizaci, vodovodní řad. Řešíme veřejné osvětlení, výsadbu nové zeleně, nové parkovací plochy a kompletní rekonstrukci chodníků a komunikací,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek k náročné stavbě, při které dělníci narazili i na nezadokumentované staré sklepy.
Práce v této lokalitě navíc prodloužily historicky špatně zanesené podklady, kdy se na některých místech zjistilo, že reálné umístění sítí se liší od dokumentace.
Rekonstrukce 200 metrů dlouhé ulice se dvěma křižovatkami, která probíhá už třetím rokem, je náročná i pro obyvatele ulice, jelikož jde o frekventovanou lokalitu, kde se nachází speciální základní škola, mateřská škola, bytové domy i řada provozoven. Místní během stavby trápilo v zimě zejména bahno na cestách a vymezených koridorech pro pěší.
„Bylo by super, aby se ulice Riegrova taky uklízela. Je tu neskutečný bordel. Je tu bazén, škola, na ulici se pohybuje hodně lidí, neškodilo by trochu čistoty,“ stěžují si lidé na sociálních sítích.
Podnět vedení města už předalo zhotoviteli, který místo igelitu zhotovil před staveniště dřevěný chodník.
„Vím, že rekonstrukcí omezujeme velké množství vlastníků a uživatelů nemovitostí, ale musíme to vydržet. Chtěl bych touto cestou poprosit obyvatele, pokud vzniknou nějaké problémy, aby je neřešili po sociálních sítích. Jsme domluveni se stavbou, že jsme schopni reagovat na jakýkoliv podnět, který v souvislosti se stavbou vznikne,“ řekl místostarosta Čížek ve svitavské televizi CMS-TV.
Drahá rekonstrukce, město ji rozdělilo na etapy
Délka opravy podle města souvisí mimo jiné i s finanční náročností celé akce, která musela být rozdělena na dvě samostatné etapy. První vyšla na téměř 43 milionů korun bez DPH, druhá je o 15 milionů dražší. Další peníze budou stát nové chodníky a povrchy komunikací.
„Víme, že oprava trvá dlouho, ale nikdo její průběh určitě uměle nenatahuje, to není v ničím zájmu. Rekonstrukce zatrubnění Studeného potoka byla vzhledem ke své náročnosti dlouhodobě plánovanou investicí města. Řeší nejen samotné zatrubnění koryta, ale také související přeložky inženýrských sítí a následnou úpravu veřejného prostoru. Práce proto probíhají postupně po jednotlivých etapách, měly by být hotové do konce letošního srpna a vyjdou městský rozpočet na 120 milionů korun,“ sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová.
Letos na jaře zůstane do konce dubna uzavřena křižovatka ulic Milady Horákové a Tyrše a Fügnera, kde začaly práce na stavbě nových chodníků a povrchu nové komunikace včetně veřejného osvětlení. Dokončením oprav na křižovatce ulic Milady Horákové, Neumannovy, Riegrovy a Jungmannovy by veškeré práce měly v závěru léta skončit. Kromě nových parkovacích míst a zeleně se bezpečnější úpravy dočká i křižovatka před budovou bývalé pošty.
Studený potok je pravostranným přítokem řeky Svitavy, převážně ukrytý pod zemí. Součástí rekonstrukce je i odstranění nelegálních kanalizačních vpustí, které v minulosti potok znečišťovaly.