Strop musí držet podpěry. Největší školní jídelnu ve Vysokém Mýtě čeká rekonstrukce

  15:44
Jídelna u domova mládeže ve Vysokém Mýtě patří k nejvytíženějším v okolí. Provoz však dlouhodobě naráží na technický stav budovy, dokonce muselo dojít k preventivnímu podepření stropu. Město proto zahájí rozsáhlou rekonstrukci spojenou s přístavbou a modernizací provozu ještě letos v květnu. Dočasně se budou děti stravovat v prostorách M-klubu.
Vizualizace budoucí podoby přístavby jídelny u domova mládeže Správy školských...
Další 2 fotografie v galerii

Vizualizace budoucí podoby přístavby jídelny u domova mládeže Správy školských zařízení ve Vysokém Mýtě. Kvůli stavbě bude dosavadní školní jídelna na více než půl roku uzavřena. (16. března 2026) | foto: Vizualizace: společnost BKN

Kuchaři a kuchařky největší školní jídelny ve Vysokém Mýtě u domova mládeže musí denně uvařit až 900 jídel pro žáky tří středních, jedné velké základní školy a další strávníky. Stav budovy kuchyně s jídelnou vytíženosti provozu však neodpovídá. Její vybavení je zastaralé.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Zaměstnanci musí často řešit poruchy vodovodů, elektroinstalace i některých starších zařizovacích předmětů. Strop pod kuchyní je dokonce kvůli havarijnímu stavu z preventivních důvodů podepřen, aby nedošlo k jeho pádu. Na konci roku bude všechno jinak. A modernizace se nedotkne pouze kuchyně, která je součástí areálu domova mládeže vystavěného v polovině 70. let.

Největší akce roku začne před prázdninami

Město zahájí svou nejnákladnější investici – kompletní opravu a rozšíření kuchyně i jídelny. „Jídelna s kuchyní má schválenou denní kapacitu 1 200 obědů, reálná kapacita je menší z důvodů zastaralosti a nevyhovujících prostor. Půjde rozhodně o provozně nejnáročnější akci. Práce by měly začít někdy před prázdninami v květnu a potrvají do poloviny prosince,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Přístavbu jídelny a rekonstrukci kuchyně u domova mládeže Správy školských zařízení radnice vysoutěžila za necelých 60 milionů korun, což je asi o 10 milionů méně, než předpokládal rozpočet projektu. Rekonstrukce se dotkne celé budovy včetně přístavby. „Jelikož se změnily normy a parametry pro nové kuchyně, tak se nám technologie nevejdou zpátky do původních prostor. Musíme kvůli tomu zabrat část jídelny. Součástí prací je proto i přístavba nového pavilonu jídelny, který areál rozšíří směrem do ulice Komenského,“ dodal Jiraský.

Generální rekonstrukci spojenou s novou přístavbou zpozdila o rok žádost o výstavbu nové trafostanice, která musí v areálu podle požadavku projektu vzniknout. Ta stávající už nemá odpovídající kapacitu.

Vzhledem k rozsahu prací bude muset být školní jídelna na více než půl roku uzavřena, což vyžaduje náhradní řešení. Stravovaní žáků totiž musí být dál zajištěno v jiných prostorách. Nejpravděpodobnější variantou se jeví využití velkého společenského sálu M-klubu, kde by se studenti a žáci stravovali. Na logistice nyní pracuje Správa školských zařízení.

„Dočasný výdej obědů v rámci školního stravování pro žáky středních škol bude probíhat v prostorách M-klubu Vysoké Mýto, a to na hlavním sále. Tyto prostory splňují hygienické požadavky a nacházejí se v těsné blízkosti stávající školní jídelny. Stravování žáků Základní školy Javornického zůstává beze změny. Po dobu rekonstrukce školní jídelny a kuchyně budou obědy dováženy ze školních jídelen v okolních městech,“ sdělil Lukáš Dejdar, ředitel Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny.

Podle tiskové mluvčí města netradiční prostory pro stravování neznamenají automaticky útlum kulturních akcí.

„Většina kulturních akcí se odehrává v prostorách klubové scény. Provoz jídelny by akce nijak nenarušily, neboť většina akcí se odehrává až v pozdních odpoledních hodinách,“ řekla Marie Lněničková.

Nejen jídelna. Město dá letos větší peníze i na opravu ulic

Město vybralo dodavatele i dalších stavebních akcí. Za 17 milionů korun se uskuteční rekonstrukce veřejného prostranství ulic Lidická a Ležáků na sídlišti z dob sovětské armády.

Za nižší ceny byly vysoutěženy také další připravené stavby, například rekonstrukce lávky přes náhon Loučné u bývalé ledárny. Stavební akce bude zahájena v dubnu a potrvá do června.

„Výměnu lávky provedeme za 1,4 milionu korun a za devět set tisíc korun úpravu parkoviště ve Škrétově ulici s kapacitou 27 parkovacích stání,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Autor: