Na opravu pardubického nádraží dohlíží syn autora památkově chráněné budovy

Pardubický rodák a architekt Miroslav Řepa letos v únoru oslavil úctyhodné 92. narozeniny. Stále vitální muž ovšem zdaleka není na odpočinku. V poslední době má naopak schůzek více než dost. Pečlivě totiž dbá, aby plánovaná oprava pardubického nádraží co nejvíce zachovala ráz, který budově dal ve 40. letech minulého století jeho otec Karel Řepa.

„Jsme v konečné fázi příprav projektu v koordinaci s architekty a s držitelem autorských práv Miroslavem Řepou. Teď probíhá debata, kde by co mělo být a co bychom ještě případně upravili. Až skončí ta náročná stavba nástupišť včetně výtahů a eskalátorů, vrhneme se v roce 2023 na objekt nádraží,“ uvedl pro agenturu ČTK generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Řepa dlouhé roky za opravu unikátní budovy bojoval. Neutěšený stav nádraží ho velice trápil. „Je to ostuda,“ posteskl si mnohokrát.

Nyní může mít radost. Oprava bude skutečně zásadní. Vnější plášť budovy čeká kompletní obnova, tedy nová okna a dveře, střecha a fasáda včetně původního keramického obkladu. Na vše budou dohlížet památkáři a samozřejmě také sám Řepa. Jeho požadavky stavebníci respektují, byť zároveň stavbu komplikují i prodražují.

„Obrovské specifikum této stavby je v tom, že nemůžeme jít do stavebnin a koupit si vše, co potřebujeme. Je tu obrovské množství unikátních prvků, které se komplikovaně vyrábějí a nahrazují zničené originály – namátkou fasádní pásky ve třech odstínech se zaoblenou hranou či vnitřní mozaiky skládané do spirály, které dnes skoro nikdo nedokáže vyrobit. Spolupracujeme proto i s firmou Rako, která tyto mozaiky v 50. letech dodávala,“ uvedl stavbyvedoucí Marek Fibich z firmy Chládek a Tintěra Pardubice.

Moderní retro nádraží

Společnost zakázku, která už začala opravou nádražního hotelu, získala společně s firmou Eurovia CS. „Kvalitativní obrovský rozdíl mezi originální a průmyslovou výrobou jednotlivých komponentů se nevyhnutelně odrazí v jejich ceně. Originálně vyráběné prvky jsou dražší, ale vydrží dalších 50 nebo 70 let. A detaily, na jejichž zachování s takovým důrazem lpěl architekt Miroslav Řepa, vytvářejí nezapomenutelný celkový dojem,“ dodal Fibich.

Ovšem v retro hávu bude na české poměry velmi moderní nádraží s mnoha technologiemi. Veřejné prostory budovy budou pokryty wi-fi, chystá se modernizace informačního systému pro cestující, kamerového dohledu a poplachového systému.

Rozšíří se komerční a gastronomické služby v odbavovací hale. Kompletní rekonstrukci podstoupí i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce. Pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém.

V nádražním komplexu přibudou další tři eskalátory na každé ze schodišť do podchodů, celkem jich tedy bude šest, a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí.

Nabídku služeb rozšíří také cykloboxy s možností nabíjení elektrokol. Projekt opravy nádražní budovy byl rozdělen na dvě etapy, aby negativní dopad na cestující byl co nejmenší. Celkové náklady se odhadují na 1,5 miliardy korun.

Pardubické nádraží postavené ve stylu funkcionalismu projektoval Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let minulého století. Stavební práce trvaly do roku 1958.