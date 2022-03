Připomínka heydrichiády: radiostanice Libuše se opět spojí s Londýnem

Radnice se rozhodla připomenout výročí a opětovně poukázat na válečná zvěrstva, která si vyžádala obrovské oběti z řad vojáků, ale především obyčejných lidí.

„Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se nesmazatelně zapsal do české historie a Pardubice a jeho blízké okolí byly místem, kde sehrál odboj také významnou roli. Město považuje za více než důležité představit hrdinský čin výsadkářů a připomenout statečnost obyvatel Pardubic a jejich tragické osudy po útoku,“ uvedl k celoročnímu vzpomínkovému programu primátor města Pardubic Martin Charvát.

Výběr z akcí 2. 4. Libuše volá Londýn Radiostanice Libuše z Lázní Bohdanče bude vysílat do Londýna. 23. 4. Poslední cesta Alfréda Bartoše Historik Vojtěch Kyncl komentuje rozšířenou verzi stezky Po stopách Silver A. 13.–15. 5. Heydrichiáda 80 Dobový polní tábor Čs. armády u Larischovy vily a Zámečku. 18. 6. Život v době protektorátu Centrum města ovládnou dobové scény.

Již nyní se mohou lidé se základními fakty heydrichiády seznámit na venkovní panelové výstavě na třídě Míru a u pardubického nádraží. „Motto výstavy Naše smrt – Vaše svoboda je v těchto dnech o to aktuálnější,“ řekl Charvát.

V době války se ukázky bojů zmírní

Za bližší vypíchnutí stojí dvě akce. Ve dnech 13.–15. května vznikne v Larischově vile a Památníku Zámeček dobový polní tábor Československé armády ve Velké Británii z období let 1940-1945 s polní kuchyní a ambulancí, a to včetně zbraňové ukázky.

„Takováto prezentace v Pardubicích ještě nebyla. Páteční program bude pro školy. Převezeme děti vojenskými auty k Zámečku, tak jak sem byli převáženi ležáčtí obyvatelé. V druhé části představíme dobový život, v centru města bude hrát swingová hudba, válka bude upozaděna,“ řekl Milan Vinš z Klubu vojenské historie.

Jak sám uvedl, připomínat lidem válku v době válečného konfliktu na Ukrajině je těžké a na hraně.

„Vzhledem k současné situaci stojíme momentálně před velkým dilematem. Nebudeme nabízet reálnou ukázku, jak jsme zvyklí, abychom nesklouzli k tomu, že to zlehčujeme. Výročí je však významné. Když ale lidé vidí válečné útrapy dennodenně v televizi a ještě bychom jim chtěli ukazovat nějakou násilnou formu například zatýkání, to by nebylo dobré. Musíme zvážit, co si budeme moci dovolit,“ říká Vinš s tím, že ukázky jsou poměrně sugestivní a scénář se bude muset upravit.

Druhou velkou připomínkou heydrichiády bude 18. června akce nazvaná Život v době protektorátu. Třída Míru, Zelená brána a Machoňova pasáž se vrátí právě do tohoto období. V improvizovaných scénách se představí historická technika, vystoupí swingové skupiny, na programu je také modní přehlídka.

Přípravy na útok paradesantů skupiny Anthropoid Jana Kubiše a Josefa Gabčíka a skupiny Silver A Alfréda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka by se neobešly bez pomoci řady občanů Pardubic a přilehlého okolí.

Město ve spolupráci s Památníkem Zámeček připravuje sérii přednášek s odborníky na válečnou historii, která potrvá do podzimu.